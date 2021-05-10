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10.05.2021 17:52
Рубрика: Происшествия

Apple подала иск к ФАС из-за штрафа в миллиард рублей

Текст: Иван Черноусов

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск компании Apple к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Информация об этом появилась на портале картотеки арбитражных дел.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Заседание пройдет 21 июня. На нем представитель Apple будет обязан предоставить доказательства для обоснования требований, а представитель ФАС - письменный мотивированный отзыв о поданном компании заявлении.

27 апреля ФАС оштрафовала Apple за "доминирующее положение на рынке мобильных приложений для операционной системы iOS". В ФАС решили, что действия Apple "привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам". Сумма штрафа - почти миллиард рублей (12 млн долларов).

В свою очередь, в "яблочной" компании заявили, что "Apple с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке".

Происшествия Правосудие Суд Компании Информационные технологии Apple Правительство ФАС

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