Apple подала иск к ФАС из-за штрафа в миллиард рублей

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск компании Apple к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Информация об этом появилась на портале картотеки арбитражных дел.

Заседание пройдет 21 июня. На нем представитель Apple будет обязан предоставить доказательства для обоснования требований, а представитель ФАС - письменный мотивированный отзыв о поданном компании заявлении.

27 апреля ФАС оштрафовала Apple за "доминирующее положение на рынке мобильных приложений для операционной системы iOS". В ФАС решили, что действия Apple "привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам". Сумма штрафа - почти миллиард рублей (12 млн долларов).

В свою очередь, в "яблочной" компании заявили, что "Apple с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке".