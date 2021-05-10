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10.05.2021 20:39
Рубрика: Власть

Более 33,1 тысячи военнослужащих вылечились от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов
В понедельник, 10 мая, Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства сообщило, что только за последние сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели от коронавируса 11 военнослужащих. А общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, превышает в армии и на флоте 33,1 тысячи человек.

Кроме того, более 114,8 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

Фото: Gettyimages
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На сегодняшний день 309 военнослужащих, у которых результаты тестирования на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 205 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Один лечится у гражданских медиков. Еще 103 изолированы на дому. Эти цифры ежедневно сокращаются. Причем у абсолютного большинства зараженных коронавирусом заболевание проходит бессимптомно. Тяжелых больных COVID-19 в армии и на флоте нет вообще. У двоих инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 11 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 83 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 746 человек, 191 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса

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