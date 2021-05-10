Ford отзывает 661 тысячу внедорожников Explorer

Компания Ford сообщила, что на более чем 661 тысяче автомобилей Explorer, в том числе полицейских модификациях, может присутствовать проблема с рейлингами.

В поездке существует вероятность, что накладка на рейлингах может отсоединиться, став потенциальной угрозой для безопасности других участников дорожного движения. В Ford сообщили, что им не известно о пострадавших в результате эксплуатации Explorer с дефектными рейлингами. Исправление проблемы будет осуществляться за счёт закрепления накладки пластиковыми штифтами.

Отзыв затрагивает 620 483 автомобиля в США, 36 419 машин в Канаде и 4260 авто в Мексике.