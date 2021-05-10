Genesis опубликовал первые фото универсала G70

Genesis анонсировал модель G70 в модификации "универсал", компания распространила фото фрагментов кузова перспективного исполнения.

Автомобиль будет позиционироваться как Shooting Brake, то есть спортивный универсал, он ориентирован на рынок Западной Европы, где традиционно высок спрос на автомобили с таким типом кузова. Напомним, Genesis - это люкс-бренд корейской Hyundai Motor.

Исходный Genesis G70 - это компактный люксовый седан. Модель длиной 4,68 м производится с 2017 года и конкурирует с Audi A4, BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class.

В 2020 году G70 пережил крупную модернизацию, в ходе которой получил измененное оформление передней и задней частей кузова, улучшенное оснащение и полный привод в качестве опции.

Гамма двигателей Genesis G70 состоит из бензиновых турбомоторов объемом 2,0 и 3,3 л, а также турбодизеля 2,2 л. Все двигатели сочетаются с 8-ступенчатым "автоматом", для первого также доступна 6-скоростная "механика".

В России седан предлагается по цене от 2 520 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Genesis.