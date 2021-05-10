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10.05.2021 15:10
Рубрика: Легковые авто

Genesis опубликовал первые фото универсала G70

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Genesis. Фото: Пресс-служба Genesis.
Фото: Пресс-служба Genesis.

Genesis анонсировал модель G70 в модификации "универсал", компания распространила фото фрагментов кузова перспективного исполнения.

Фото: Пресс-служба Genesis.
Первой "электричкой" Genesis стал не кроссовер, а седан G80

Автомобиль будет позиционироваться как Shooting Brake, то есть спортивный универсал, он ориентирован на рынок Западной Европы, где традиционно высок спрос на автомобили с таким типом кузова. Напомним, Genesis - это люкс-бренд корейской Hyundai Motor.

Исходный Genesis G70 - это компактный люксовый седан. Модель длиной 4,68 м производится с 2017 года и конкурирует с Audi A4, BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class.

В 2020 году G70 пережил крупную модернизацию, в ходе которой получил измененное оформление передней и задней частей кузова, улучшенное оснащение и полный привод в качестве опции.

Гамма двигателей Genesis G70 состоит из бензиновых турбомоторов объемом 2,0 и 3,3 л, а также турбодизеля 2,2 л. Все двигатели сочетаются с 8-ступенчатым "автоматом", для первого также доступна 6-скоростная "механика".

В России седан предлагается по цене от 2 520 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Genesis.
Фото: Пресс-служба Genesis.
#Genesis