Глава МИД Сербии заявил об участившихся нападениях на косовских сербов

Проблемы в Косово и Метохии сохраняются, в край вернулись менее двух процентов беженцев, к тому же в последнее время участились нападения на косовских сербов. Об этом, как передает РИА Новости, министр иностранных дел Сербии Никола Селакович проинформировал нового главу миссии ОБСЕ в Косово Майкла Девенпорта.

По данным МИД Сербии, всего 1,9 процента беженцев вернулись в свои дома в Косово и Метохии. Край остается постконфликтной территорией с самым низким процентом вернувшихся в мире. В суды поступили 42 тысячи исков из-за захваченной собственности.

При ознакомлении Девенпорта с текущей ситуацией Селакович также рассказал об участившихся нападениях албанцев на сербов, их имущество, а также на церкви и монастыри. По его словам, случаи исчезновения и убийства журналистов в крае также остаются нерасследованными.