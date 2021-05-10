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10.05.2021 17:41
Рубрика: В мире

Глава МИД Сербии заявил об участившихся нападениях на косовских сербов

Текст: Юрий Когалов

Проблемы в Косово и Метохии сохраняются, в край вернулись менее двух процентов беженцев, к тому же в последнее время участились нападения на косовских сербов. Об этом, как передает РИА Новости, министр иностранных дел Сербии Никола Селакович проинформировал нового главу миссии ОБСЕ в Косово Майкла Девенпорта.

Фото: Ludovic MARIN / AFP
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По данным МИД Сербии, всего 1,9 процента беженцев вернулись в свои дома в Косово и Метохии. Край остается постконфликтной территорией с самым низким процентом вернувшихся в мире. В суды поступили 42 тысячи исков из-за захваченной собственности.

При ознакомлении Девенпорта с текущей ситуацией Селакович также рассказал об участившихся нападениях албанцев на сербов, их имущество, а также на церкви и монастыри. По его словам, случаи исчезновения и убийства журналистов в крае также остаются нерасследованными.

В мире Европа Сербия Косово Международные организации ООН Обострение ситуации в Косово

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