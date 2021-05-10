Хилари Суэнк сыграет в феминистском байопике про автогонщицу

Еще одна мужественная спортивная роль грядет в карьере американской актрисы Хилари Энн Суэнк.

Как передает Deadline, на этот раз 46-летняя дважды лауреатка премии "Оскар" ("Малышка на миллион", "Парни не плачут") сыграет главную роль в биографической картине "Девушка-скорость" (Speed Girl).

По центру повествования, которое развернется в 70-х, "когда борьба женщин за свои права набирает обороты", - первая профессиональная женщина-автогонщица Джанет Гатри, участвовавшая в соревнованиях "500 миль Индианаполиса" и Daytona 500 наравне с мужчинами.

Причем шла она к этому сквозь огромные тернии - "через безжалостное сопротивление мужского гоночного истеблишмента". А когда таки проломила все преграды и добилась своего, то в гонке 1976 года финишировала в первой десятке (какая молодец!). Тем "разрушив устоявшиеся стереотипы в направлении женщин-гонщиков" и вдохновив падаванов, внеся свою вескую лепту на полях сражений с сексизмом.

"Это невероятно правдивая история о борьбе женщин за свою мечту", - комментирует Суэнк предстоящее шоу.

В основе сценария ленты - одноименная книга Стефана Талти. Суонк и ее муж Филип Шнайдер выступят сопродюсерами.

Гатри родилась 7 марта 1938 года в Айове. Максимальное достижение - 6-е место в гонках NASCAR в 1977-м. Побед на счету спортсменки нет. В 2005-м вышла автобиография Гатри.