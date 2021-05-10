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10.05.2021 02:19
Рубрика: В мире

Известный архитектор Хельмут Ян погиб в ДТП в пригороде Чикаго

Известный немецко-американский архитектор Хельмут Ян погиб в аварии в пригороде города Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщила газета Chicago Tribune, ссылаясь на полицию.

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По данным правоохранителей, в субботу 81-летний Ян ехал на велосипеде по шоссе в районе деревни Кэмптон-Хиллз. Свидетели сообщили, что по неизвестной причине архитектор не остановился у знака "стоп", и его сбили две машины, ехавшие в противоположном направлении.

Ян скончался на месте происшествия, пишет РИА Новости. Женщина, находившаяся за рулем одного из автомобилей получила травмы и была госпитализирована.

Хельмут Ян является автором ряда крупных архитектурных проектов, среди которых Центр Джеймса Томпсона в Чикаго, Sony Center в Берлине и аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке. Мэр Чикаго Лори Лайтфут заявила, что Ян был "одним из наиболее изобретательных архитекторов Чикаго", чье влияние на город никогда не будет забыто.

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