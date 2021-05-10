Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
10 мая 2021 г. 10:45
Общество
Текст: Ирина Ивойлова

Как школьными диктантами воспитывали учеников 70 лет назад

С первого класса - о войне, подвигах, гигиене и ценности труда
Старые школьные учебники иногда могут рассказать об истории страны гораздо больше, чем многотомная энциклопедия. И даже не важно, о каком предмете речь - истории, географии или русском языке.
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

К примеру, сегодня в российскую школу возвращается воспитание. Пока в виде проектов, внеурочной работы, спектаклей, тренингов… А как это было в середине прошлого столетия? Возьмем, к примеру, русский язык, сборник диктантов для начальной школы Минпросвещения за 1953 год. Мало кто знает, но диктанты тогда были четырех видов - контрольные, творческие, предупредительные, свободные. Предупредительные делились, в свою очередь, на зрительные и слуховые. Разница в том, что ученику в первом случае еще и показывают, как написано слово. Мелочь? Нет. Суть в том, что включаются сразу два вида памяти - зрительная и слуховая. А творческий диктант в началке был почти что сочинением.

Фото: Олеся Печенкина/РИА Новости
Как попасть в "Артек" бесплатно: пять подсказок для школьников

Кстати, Сталина, Ленина и коммунизма в текстах диктантов - по минимуму. Разве что в предисловии автор пишет: "В свете гениальных трудов И.В.Сталина по вопросам языкознания изучение грамматики и правописания родного языка приобретает особо важное значение".

Зато уже с первых дней в школе - о войне, подвигах детей, любви к труду, гигиене и борьбе за мир.

В детском доме

"Катя живет в детском доме в Ленинграде. Отец ее погиб на фронте. Мать умерла в госпитале. Помнит Катя, как она пришла сюда. Осенний вечер спускался над городом. В парке гулко шумели деревья. Над Невой выл ветер. Дождь стучал в окна. А в детском доме было тепло и уютно. Катю окружили девочки. Они показали ей комнату, кровать. Катя весь вечер играла с куклой".

Отважный поступок
Диктант семиклассника Василия Сталина нашли в дневнике его учительницы

"Пионер Коля Иванов шел из школы домой. Было тепло. Высоко в небе пели жаворонки. Дорога проходила по берегу речки. Вдруг Коля увидел, что тонет маленький мальчик. Он катался на плоту и упал в воду. Коля в одежде бросился в воду и вытащил мальчика. На другой день в школе все узнали о поступке пионера. Совет пионерской дружины объявил Коле благодарность".

Следи за здоровьем

"Лицо, уши, шею надо мыть чисто. Зубы надо чистить щеткой с зубным порошком утром и вечером. Надо дышать чистым воздухом. Надо проветривать комнату, сохранять в чистоте постель. Надо уметь работать и уметь отдыхать. Это важно для здоровья. Летом ученики должны накопить много сил. Они должны их сохранить на зиму. Все это надо объяснить школьникам".

Нам нужен мир

Фото: Dmitry Belyaev / istock
Эксперты рассказали, как снизить умственную нагрузку для школьника

"Нам нужен мир для новых культурных успехов, для строительства новых электрических станций и оросительных каналов. Нам нужен мир, чтобы изменить суровую природу для счастья людей и построить коммунизм.

Борьба за мир - задача всех людей доброй воли. И этих людей сейчас уже сотни миллионов во всем мире. Во главе борцов за мир стоит наша Родина.

Советский Союз стоял, стоит и будет стоять крепко за мир во всем мире. Это мир нужен нашей Родине для счастья народов, для их радостной жизни.

Да здравствует мир во всем мире на благо людей, для их счастья и свободы!".

Темы дня:
#XX век
Противоречивость решений Сталина в годы войны объясняют документы из его личного архива
08.05.2021 Судьбы

Как закалялся Сталин

Весной 2020 года стал доступен для исследователей большой массив документов из личного архива Сталина, который хранится в РГАСПИ и федеральных и ведомственных архивах и музеях. Капитальное историко-документальное издание "В штабах Победы. 1941-1945. Документы" комментирует Семен Экштут

Какие сочинения писали ученики 70 лет назад
17.04.2021 Образование

Какие сочинения писали ученики 70 лет назад

Выпускники школ только что написали итоговое сочинение. А какие сочинения писали ученики 70 лет назад и, главное, для чего? А также два полезных совета из 50-х годов прошлого века, которые помогут написать любое сочинение и сегодня

История малоизвестной реплики Виктора Степановича Черномырдина
09.04.2021 Судьбы

"Вы что думаете, я сам себе подлец?"

В начале девяностых годов мне позвонил нынешний главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин и предложил командировку в Тюмень. По замыслу Фронина я должен был собрать там местных журналистов и провести телемост с председателем правительства Виктором Черномырдиным. Журналисты из Тюмени должны были задавать вопросы премьер-министру в Москве

#школа
Василий Сухомлинский: Детей покоряет влюбленность учителя в знание
10:15 Судьбы

Василий Сухомлинский: Детей покоряет влюбленность учителя в знание

Май - месяц Великой Победы. Потому Открытый урок проводит выдающийся советский педагог Василий Александрович Сухомлинский, который в 1941-м добровольцем ушел на фронт. Мысли педагога-фронтовика очень актуальны для сегодняшней школы

Чему и как учили в дореволюционных женских гимназиях
11.03.2021 Дискуссии

Дворянки, гимназистки, красавицы!

История женских российских гимназий как непривилегированных всесословных общеобразовательных учебных заведений, предназначенных для городского населения "среднего достатка", восходит к середине XIX века. Чему и как учили девочек в дореволюционной России, рассказывает доктор культурологии Сергей Борисов

Лев Толстой: Нет ничего вреднее, чем вызов ребенка к доске
08.02.2021 Дискуссии

Нет ничего вреднее, чем вызов ребенка к доске

Яснополянская школа была совсем не похожа ни на редкие унылые казенные училища, ни на домашние школы крестьян, где детей обучали отставные солдаты и дьячки. По сути, это была первая в стране частная экспериментальная школа. Никаких побоев, звонков на урок, бездумных заучиваний, ответов у доски и оценок

#история повседневности
Свадебный поезд против царского выезда
03.09.2020 Научная библиотека

Свадебный поезд против царского выезда

"Отправляясь на свадьбу, мужик мечтает о себе высоко, что он - поезжанин, отправляющийся на свадьбу, и твердо убежден, что если свадебный поезд встретится с самим царем, и он при встрече уступит ему дорогу". По народному поверью, даже императорская карета уступала дорогу жениху и невесте

Как село в Нижегородской губернии стало родиной русского лимона
23.04.2020 История

Вопрос на лимон

Лимоны вслед за гречкой и туалетной бумагой стали символами карантинно-коронавирусных времен в России. Но если крупу и бумагу мы производим сами, то резко подорожавшие лимоны завозим из-за границы. Хотя вообще-то есть свои

Как на Руси жили без туалетной бумаги
14.04.2020 Новости

Бумага терпит

Гречка и туалетная бумага - символы трудных времен. Так было в 1998-м, в 2014-м, так повторилось в 2020-м, когда эти товары стали массово скупать, едва появились слухи о карантине из-за коронавируса. Но если гречневая крупа известна у нас с древних времен, то туалетная бумага - только полвека