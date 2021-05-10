Как школьными диктантами воспитывали учеников 70 лет назад

Старые школьные учебники иногда могут рассказать об истории страны гораздо больше, чем многотомная энциклопедия. И даже не важно, о каком предмете речь - истории, географии или русском языке.

К примеру, сегодня в российскую школу возвращается воспитание. Пока в виде проектов, внеурочной работы, спектаклей, тренингов… А как это было в середине прошлого столетия? Возьмем, к примеру, русский язык, сборник диктантов для начальной школы Минпросвещения за 1953 год. Мало кто знает, но диктанты тогда были четырех видов - контрольные, творческие, предупредительные, свободные. Предупредительные делились, в свою очередь, на зрительные и слуховые. Разница в том, что ученику в первом случае еще и показывают, как написано слово. Мелочь? Нет. Суть в том, что включаются сразу два вида памяти - зрительная и слуховая. А творческий диктант в началке был почти что сочинением.

Кстати, Сталина, Ленина и коммунизма в текстах диктантов - по минимуму. Разве что в предисловии автор пишет: "В свете гениальных трудов И.В.Сталина по вопросам языкознания изучение грамматики и правописания родного языка приобретает особо важное значение".

Зато уже с первых дней в школе - о войне, подвигах детей, любви к труду, гигиене и борьбе за мир.

В детском доме

"Катя живет в детском доме в Ленинграде. Отец ее погиб на фронте. Мать умерла в госпитале. Помнит Катя, как она пришла сюда. Осенний вечер спускался над городом. В парке гулко шумели деревья. Над Невой выл ветер. Дождь стучал в окна. А в детском доме было тепло и уютно. Катю окружили девочки. Они показали ей комнату, кровать. Катя весь вечер играла с куклой".

Отважный поступок

"Пионер Коля Иванов шел из школы домой. Было тепло. Высоко в небе пели жаворонки. Дорога проходила по берегу речки. Вдруг Коля увидел, что тонет маленький мальчик. Он катался на плоту и упал в воду. Коля в одежде бросился в воду и вытащил мальчика. На другой день в школе все узнали о поступке пионера. Совет пионерской дружины объявил Коле благодарность".

Следи за здоровьем

"Лицо, уши, шею надо мыть чисто. Зубы надо чистить щеткой с зубным порошком утром и вечером. Надо дышать чистым воздухом. Надо проветривать комнату, сохранять в чистоте постель. Надо уметь работать и уметь отдыхать. Это важно для здоровья. Летом ученики должны накопить много сил. Они должны их сохранить на зиму. Все это надо объяснить школьникам".

Нам нужен мир

"Нам нужен мир для новых культурных успехов, для строительства новых электрических станций и оросительных каналов. Нам нужен мир, чтобы изменить суровую природу для счастья людей и построить коммунизм.

Борьба за мир - задача всех людей доброй воли. И этих людей сейчас уже сотни миллионов во всем мире. Во главе борцов за мир стоит наша Родина.

Советский Союз стоял, стоит и будет стоять крепко за мир во всем мире. Это мир нужен нашей Родине для счастья народов, для их радостной жизни.

Да здравствует мир во всем мире на благо людей, для их счастья и свободы!".