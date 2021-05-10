Как в бюрократических муках рождался будущий РГАСПИ

В 2021 году Российский государственный архив социально-политической истории отмечает 100 лет со дня своего образования. В разное время он носил самые разные названия: Единый партийный архив (ЕПА), Центральный партийный архив (ЦПА), Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ). С 1999 г. архив хорошо известен как РГАСПИ. В журнале "Родина" многие годы публикуются документы, хранящиеся в нашем архиве и рассказывающие о разных периодах отечественной истории. В этот раз документы расскажут о самом архиве, а точнее о непростой истории его образования.

.Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) об объединении Института В.И. Ленина с Истпартом. 10 мая 1928 г. Фото: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 729. Л. 41

Мало кто знает, что изначально единого партийного архива не было, появился он лишь 22 марта 1929 г. Но история его началась намного раньше. Традиционно дату создания архива связывают с появлением Института Карла Маркса и Фридриха Энгельса, образованного постановлением Оргбюро ЦК РКП(б) 11 января 1921 г. Одной из его приоритетных задач было собирание и хранение документов Маркса и его соратников, причем не только в России, но и по всей Западной Европе, на что щедро тратилась и очень дефицитная по тем временам иностранная валюта.

Непосредственным предшественником архива был и учрежденный Совнаркомом 21 сентября 1920 г. Истпарт, Комиссия для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и истории РКП. Ей в обязанность вменялось не только собирание документов партии по всей России и за границей, но и организация для их хранения и использования специальных архивов и библиотек.

8 мая 1923 г. был создан Институт Ленина, главной задачей которого было изучение жизни и деятельности Ильича. Институт начал собирать не только все документы, вышедшие из-под пера Ленина, но и все материалы о нем.

Итак, уже в 1923 г. существовало три разных учреждения, автономно занимавшихся собиранием и изучением документов, относящихся к истории коммунистического движения, партии большевиков и их лидеров, и у каждого из них постепенно формировался свой собственный архивный фонд. Публикуемые ниже документы отражают непростой бюрократический процесс слияния этих структур в Единый партийный архив. Внешне несложная задача потребовала массы промежуточных решений и растянулась на несколько лет.

Докладная записка директора Института Ленина В.В. Адоратского в Секретариат ЦК ВКП(б) об утверждении положения, штатов и сметы единого партархива, а также правил хранения архивных материалов. 19 июня 1929 г. Фото: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 113 Д. 746. Л. 37

4 марта 1927 г. Комиссия Оргбюро ЦК ВКП(б) начала рассматривать вопрос об объединении работы Истпарта и Института Ленина. 22 апреля 1927 г. Секретариат ЦК ВКП(б) признал "назревшим вопрос об упорядочении хранения партийных архивов и необходимости централизации этого хранения в единых органах".

Даже на XV съезде ВКП(б) этому вопросу было уделено отдельное внимание - 4 декабря 1927 г. нарком юстиции Д.И. Курский в отчете Центральной ревизионной комиссии настаивал на необходимости создания единого архива партии: "Это не значит, что мы требуем, чтобы все свезли в одно место, скажем, в Москву, - для этого потребовались бы громадные средства, здание и т.д. Но мы должны выдвинуть идею единого партийного архива, который дал бы возможность подойти к научной разработке истории нашей партии, дал бы возможность разработать эти материалы". Организовать такой архив Курский предлагал при Истпарте.

10 января 1928 г. на распорядительном заседании Института Ленина рассматривался вопрос о слиянии Института с Истпартом. При этом все сошлись во мнении, что "полное слияние Института Ленина и Истпарта является преждевременным", при этом признали, что нужно предпринять предварительные шаги к объединению в единый институт или отдел. И первым таким шагом они видели слияние библиотек и архивов. При этом архив планировался как подотдел, главной задачей которого являлось бы собирание, хранение, систематизация и подготовка к публикации документов о Ленине, истории партии и Октябрьской революции.

10 мая 1928 г. Политбюро ЦК ВКП(б) принято постановление об объединении Института Ленина с Истпартом. Объединенное учреждение стало именоваться "Институт Ленина при ЦК ВКП(б)". При этом все понимали, что лишь создание единого партийного архива могло "гарантировать объединенному учреждению нормальную научную работу по истории партии", а также то, что "документы не будут гибнуть и расхищаться". Но и после этого потребовались долгие месяцы бюрократических согласований. Итогом их стали два постановления Секретариата ЦК ВКП(б) об организации Единого партийного архива от 22 марта 1929 г. и 28 июня 1929 г. (см. док. 8-9).

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) об объединении Института К. Маркса и Ф. Энгельса и Института Ленина. 5 апреля 1931 г. Фото: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 872. Л. 36

Более подробно об истории архива рассказывает историко-документальная выставка "Храним историю. К 100-летию создания Российского государственного архива социально-политической истории", которая открылась в выставочном зале РГАСПИ.

Публикуемые документы хранятся в РГАСПИ в фондах Секретариата и Оргбюро ЦК ВКП(б) (Ф. 17. Оп. 113, 114), Комиссии по истории Октябрьской революции и Российской коммунистической партии большевиков (Истпарт) (Ф. 70) и Института Ленина при ЦК ВКП(б) (Ф. 347).

Документы воспроизводятся с сохранением стилистических особенностей, выявленные опечатки исправлены и не оговариваются. Сокращения раскрыты в квадратных скобках.

Публикацию подготовила начальник отдела РГАСПИ, кандидат исторических наук Анна Кочетова.

Савельев Максимилиан Александрович. Заведующий Истпартом с июня 1927 г. по май 1928 г., директор Института Ленина с ноября 1928 г. по апрель 1931 г.ж

№ 1

Выписка из протокола заседания Комиссии по рационализации аппарата ЦК ВКП(б) о разработке вопроса о едином партийном архиве

18 января 1928 г.

Слушали:

2. О разработке вопроса о едином партийном архиве. (Постановление Оргбюро ЦК). (Доклад тов. Сперанского).

Постановили:

2а. Для разработки вопроса об едином партийном архиве - образовать подкомиссию под председательством тов. Сперанского в составе представителей Института Ленина, Истпарта, Управления Делами ЦК, Секретного Отдела ЦК и Центроархива.

2б. Срок работы один месяц.

2в. Через две недели заслушать доклад подкомиссии о ходе работы.

2г. Просить перечисленные учреждения выделить своих представителей по возможности из числа архивных работников.

Верно:

Секретарь Комиссии по Рац[ионализации] аппарата ЦК: А. Иванов

Резолюция: "Делегировать тов. Самойлова с [заместительством] по его усмотрению. М. Савельев".

РГАСПИ. Ф. 70. Оп. 1. Д. 40. Л. 5.

Подлинник. Машинописный текст.

Резолюция - автограф М. Савельева.

№ 2

Из протокола совещания по вопросу об объединении Истпарта и Института Ленина

28 февраля 1928 г.

Присутствуют: тт. Гроссман и Сперанский (ЦКК), Савельев (Истпарт ЦК ВКП(б)) и Короткий (Институт Ленина).

Слушали:

2. О едином партийном архиве.

Постановили:

2. Принять к сведению сообщение тов. Гроссмана о том, что немедленно после решения ЦК партии по вопросу об объединении Института Ленина и Истпарта будет приступлено к практической проработке вопроса о создании единого партийного архива с таким расчетом, чтобы к моменту слияния обоих учреждений этот вопрос был практически разработан.

Председатель

Пометы: "т. Савельеву", "Истпарт ЦК ВКП(б)"

РГАСПИ. Ф. 70. Оп. 1. Д. 40. Л. 14.

Копия. Машинописный текст.

№ 3

Докладная записка директора Института Ленина М.А. Савельева в Комиссию ЦК ВКП(б) по организации единого партархива

[Декабрь 1928 г.]

В Комиссию ЦК ВКП(б) по организации единого партархива

Признавая организацию единого партархива, как централизованного учреждения, в данный период несвоевременным, Институт Ленина считает неотложно необходимым осуществление следующих мероприятий по охранению архивных материалов партийного значения:

1) Концентрирование в архиве Института Ленина всех партийно-исторических материалов центрального значения, в том числе перлюстрационного фонда бывш[его] департамента полиции и материалов аналогичного значения, находящихся в распоряжении отдельных организаций, учреждений и лиц;

2) Приведение в известность и выявление всех партийно-исторических материалов, находящихся в делах бывш[его] департамента полиции;

3) Издание соответствующего постановления ЦК ВКП(б) об изъятии и передаче в архив Института партийных документов, находящихся в распоряжении отдельных организаций, учреждений и отдельных лиц;

4) Упорядочение хранения партийно-исторических архивов при парткомитетах, причем означенные архивы должны быть разделены на оперативные и историко-партийного характера;

5) Возложение на местные исптарты обязанностей по идеологическому руководству партархивами и по проверке надлежащего хранения и охранения материалов в них;

6) Выделение денежных ассигнований распоряжением ЦК ВКП(б) для приведения в порядок наиболее угрожаемых партархивов некоторых местных организаций (с возложением на Институт обязанности по выявлению потребностей в необходимых суммах и по их распределению);

7) Создание при Институте Комиссии, созываемой по мере надобности, для урегулирования всех вопросов, связанных с хранением партдокументов на местах, в составе: пом[ощника] директора Института (председатель), зав[едующего] Отделом местных истпартов и зав[едующего] архивом Института и представителей Управления делами и Секретного отдела ЦК ВКП(б), с возложением на комиссию, в качестве первоочередной задачи, выявления состояния архивов на местах, выработки положения о хранении партматериалов на местах и проведение через ЦК ВКП(б) всех мероприятий, необходимых для упорядочения архивного дела на местах, с учитыванием некоторых особенностей крупных местных центров.

Директор М. Савельев

РГАСПИ. Ф. 347. Оп. 1. Д. 3. Л. 12-12об.

Копия. Машинописный текст.

Тихомирнов Герман Александрович. Заведующий ЦПА с декабря 1930 г. по 1939 г.

№ 4

Протокол совещания по выработке проекта единого партийного архива

7 января 1929 г.

Присутствуют: тт. Савельев, Эссен, Тихомирнов, Брезановский (ЦК ВКП), Адоратский, Менде (РКИ), Самсонов (ЦК ВКП), Рубач (Украина), Иванов (Украина), Петнюк (Центроархив), Петров (Нижний Новгород), Агурский (Белоруссия).

Слушали:

1. Об упорядочении партийных архивов.

Постановили:

1.1. Признать необходимым создание единого партархива.

1.2. Создать комиссию в составе тт. Адоратского, Брезановского, Самсонова и Эссен для разработки проекта единого партархива и выяснения финансовой стороны.

Созыв комиссии за т. Брезановским, срок работ недельный.

Председатель: М. Савельев

Секретарь: Афанасьева

РГАСПИ. Ф. 347. Оп. 1. Д. 3. Л. 14.

Подлинник. Машинописный текст.

Подпись - автограф М.А. Савельева

Адоратский Владимир Викторович. Заместитель заведующего Центральным архивным управлением РСФСР (1920-1929), директор Института Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б) (1931-1939)

№ 5

Докладная записка заместителя заведующего Центрархивом РСФСР В.В. Адоратского И.П. Товстухе

14 февраля 1929 г.

Секретариат ЦК ВКП(б) тов. Товстуха

по вопросу об организации Единого партийного архива

Коллегия Центрархива РСФСР, считая нецелесообразным создание специального партийного архивного аппарата, сообщает Вам следующее:

1. По настоянию партийных комитетов партархивы сконцентрированы в хранилищах органов Центрархива: Ленинградском областном, Саратовском, Калужском, Тульском, Иркутском, Оренбургском Уфимском, Брянском и Казанском.

2. Процент партийцев к общему числу сотрудников в местных архивных органах равен: заведующих 99% (беспартийных заведующих только 3 - в Бурят-Монгольской АССР, Калмыцкой АО и Карельском АССР), сотрудников Секретных политархивов - 100%, а в общем аппарате (до окружных включительно) - 40,6%.

3. Секретные политархивы органов Центрархива оборудованы в специальных изолированных помещениях, в которых созданы (в округах создаются) условия, обеспечивающие сохранность и строго секретное использование архивов.

Организация секретных политархивов, а равно допуск в секретные политархивы для использования материалов, производится только в контакте с партийными комитетами и ОГПУ.

4. Партархивы могут быть приведены в порядок в течение 3-4 месяцев под руководством опытных архивных работников органов Центрархива исключительно партийцев.

5. Во многих местах руководящий персонал в местных органах выполняет ответственные политические поручения партийных комитетов и исполкомов. В отдельных случаях необходимо будет пересмотреть руководящий состав секретных политархивов для замены товарищами, более отвечающими требованиям.

Ввиду изложенного, Коллегия Центрархива считает правильным и экономически наиболее целесообразным принятие следующего решения об Едином партийном архиве ВКП(б):

1. Предложить отделам ЦК и партийным комитетам на местах - принять срочные меры к упорядочению партархивов.

2. Материал партийных и комсомольских организаций, потерявший практическое значение и имеющий справочно-исторический интерес, должен сдаваться в Секретно-политические отделы архивов Октябрьской Революции органов Центрархива.

Институту Ленина принадлежит право изымать из этих фондов наиболее важные и исторически ценные материалы для хранения в архиве Института.

3. Предложить партийным комитетам пересмотреть ответственный персонал, ведающий Секретно-политическими архивами в органах Центрархива, и в соответствующих случаях заменить товарищами вполне партийно выдержанными, достаточно грамотными и подготовленными.

Поручить Коллегии Центрархива в двухнедельный срок представить в ЦК сведения для принятия мер к замене лиц, не вполне отвечающих требованиям.

4. Допуск к научным занятиям над материалами Партархива производится по согласованию с секретарем партийной организации.

Научная разработка этих архивов принадлежит в центре Институту Ленина, на местах - истпартам.

5. Принять ориентировочно, что на упорядочение архивов (,?) их концентрацию должны быть выделены средства не свыше 20 тыс. рублей на весь СССР.

Предложить Коллегии Центрархива договориться с соответствующими исполкомами о выделении из специальных средств, получаемых от реализации макулатуры, необходимых сумм на упорядочение партархивов.

Парткомитетам оказать содействие Центрархиву.

6. Предложить Коллегии Центрархива в двухнедельный срок разработать инструкцию по упорядочению партархивов на местах и представить в Секретариат ЦК ВКП(б).

Заместитель заведующего Центрархивом РСФСР В. Адоратский

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 113. Д. 702. Л. 54-54об.

Подлинник. Машинописный текст.

Подпись - автограф В.В. Адоратского.

№ 6

Выписка из протокола № 101 (п. 5) Секретариата ЦК ВКП(б) от 22 февраля 1929 г.

22 февраля 1929 г.

Слушали:

5. Об организации единого партийного архива. (Пост. Секретариата ЦК от 22 апреля 1927 г. и постановление Оргбюро от 27 августа 1928 г., пр. № 59, п. 15-д) (тт. Савельев, Товстуха, Адоратский, Мендэ, Самсонов, Брезановский, Эссен).

Постановили:

5а. Поручить комиссии ЦК переработать вопрос на основе состоявшегося обмена мнений.

5б. Пополнить комиссию ЦК тт. Бубновым А.С., Криницким А.И. и Рязановым Д.Б.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 113. Д. 702. Л. 3.

Подлинник. Машинописный текст.

Подпись - автограф Смирнова.

№ 7

Протокол № 2 заседания Комиссии по единому партийному архиву

11 марта 1929 г.

Присутствуют: тт. Адоратский, Брезановский, Бубнов, Криницкий, Рязанов, Савельев, Тихомирнов, Шпилев.

Слушали:

1. Об едином партийном архиве ВКП(б).

Постановили:

1.1. Признать необходимым немедленно приступить к созданию единого партийного архива.

1.2. Работы по организации архива должны быть сосредоточены при Секретном отделе ЦК ВКП(б) и осуществляться в тесном контакте с Институтом Ленина.

1.3. Создаются специальные комиссии из партийных товарищей, знакомых с архивным делом, на которые возлагаются обязанности по упорядочению, учету и концентрации местных партийных архивных фондов.

1.4. Научно-исследовательская работа по истории ВКП(б) и Октябрьской Революции, в том числе научная разработка всех партийных архивных материалов, лежит на Институте Ленина.

1.5. Штатной комиссии ЦК ВКП(б) поручить разработать проект необходимых для этого штатов.

Председатель: Савельев

Секретарь: Афанасьева

РГАСПИ. Ф. 347. Оп. 1. Д. 3. Л. 31. Копия. Машинописный текст.

№ 8

Из протокола № 107 (п. 7) заседания Секретариата ЦК ВКП(б) от 22 марта 1929 г.

22 марта 1929 г.

Слушали:

7. Об организации единого партийного архива. (Пост[ановление] Секретариат ЦК от 22 февраля 1929 г., пр. № 101, п. 5а) (тт. Савельев, Криницкий, Товстуха, Самсонов, Эссен, Брезановский)

Постановили:

7а. Признать необходимым немедленно приступить к созданию единого партийного архива при Институте Ленина.

7б. Работы по организации архива сосредоточить при Институте Ленина и осуществлять в тесном контакте с Секретным отделом ЦК.

7в. Создать специальные комиссии из партийных товарищей, знакомых с архивным делом, на который возложить обязанности по упорядочению, учету и концентрации местных партийных архивных фондов.

7г. Научно-исследовательскую работу по истории ВКП(б), в том числе научную разработку всех партийных архивных материалов, оставить за Институтом Ленина.

7д. Штатной комиссии ЦК ВКП(б) поручить разработать проект необходимых для этого штатов и смету.

7е. Вопрос внести на утверждение Оргбюро.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 113. Д. 712. Л. 2.

Подлинник. Машинописный текст.

Подпись - автограф А.П. Смирнова.

№ 9

Из протокола № 131 (п. 4) заседания Секретариата ЦК ВКП(б) от 28 июня 1929 г.

28 июня 1929 г.

Слушали:

4. Проект положения, штатов и сметы единого партийного архива (Пост[ановление] Секретариата ЦК от 21 июня 1029 г., пр. № 129, п. 9, тт. Ройзенман, Магидов, Фигатнер)

Постановили:

4а. Проект положения, штатов и сметы единого партийного архива одобрить, исключив из списка Днепропетровский и Одесский округа […].

4б. Финансирование единого партийного архива проводить по смете Института Ленина.

Приложение № 1

Пр. № 131, п. 4

Положение о едином партийном архиве ВКП(б)

(Утверждено Секретариатом ЦК ВКП(б) 28 июня 1929 г.)

I. Общие положения

1. Для концентрации партийного архивного фонда при Институте Ленина создается центральный партийный архив и филиалы его (местные партийные архивы при местных укрупненных истпартах).

2. Все основные директивы по руководству партархивами даются Институтом Ленина по согласованию с Секретным отделом ЦК. В своей научной и технической работе партархивы на местах руководствуются инструкциями и распоряжениями Института Ленина.

Примечание: Разработка, систематизация, учет, концентрация и научная разработка материалов партархива определяется специальными правилами, издаваемыми Институтом Ленина.

II. Состав партархива

3. Единый партийный архив составляет:

а) Все дела и документы партийных комитетов, контрольных комиссий, комсомольских организаций и фракций советских, профсоюзных и других учреждений, отложившиеся в их делопроизводстве и утратившие свое значение для текущей работе.

б) Партийные материалы и документы, хранящиеся у отдельных лиц.

Примечание: 1. Материалы и документы партархива, хранящиеся в других учреждениях (Центрархив, Музей Революции, Истпарт и т.д.) должны быть переданы ЕПА.

3. Учет и использование материалов, относящихся к истории партии и составляющих части фондов других учреждений, производится Институтом Ленина.

3. В едином партархиве имеется секретный отдел, в котором хранятся секретные материалы, использование которых для печати разрешается секретарем ЦК ВКП(б), а на местах секретарем партийных организаций.

4. Вопрос о секретности материалов и их рассекречивании разрешается совместно с представителями Института Ленина и Секретного отдела ЦК, а на местах решается секретарем местной партийной организации и зав. Истпартом.

5. В единый партархив и его филиалы поступают архивы по истечении сроков, определяемых особой инструкцией.

6. Центральный единый партархив имеет право изымать документы местных парторганизаций, имеющие особо важное значение. Изъятие производится специальным постановлением дирекции Института Ленина.

7. Для определения сроков хранения и уничтожения архивных материалов образуются поверочные и разборочные комиссии в составе: в центре - представителя Центрального партархива Института Ленина (зав. или его зам.), представителя от Секретного отдела ЦК ВКП(б), представителя отдела местных истпартов Института Ленина, Управления делами ЦК ВКП(б), ЦК ВЛКСМ и Центрального архивного управления, а на местах - секретаря местного парткома, зав. партархивом, зав. истпартом и представителей: Управления делами, комсомольской организации и партийного представителя местной организации Центрального архивного управления.

Работа поверочных и разборочных комиссий ведется на основании специальной инструкции.

III. Местные партийные архивы

8. Список укрупненных истпартов, при которых сосредотачиваются партийные архивы как филиалы Единого партийного архива:

1. Московский истпарт (Центр, промышленная область).

2. Ленинградский областной.

3. Сибирский краевой (Новосибирск).

4. Дальне-Восточный краевой (Хабаровск).

5. Уральский областной (Свердловск).

6. Северо-Кавказский (Ростов на Дону).

7. Татарский областной (Казань).

8. Башкирский областной (Уфа).

9. Крымский областной (Симферополь).

10. Нижегородский областной (Нижний Новгород).

11. Средне-Волжский областной (Самара).

12. Нижне-Волжский областной (Саратов).

13. Центрально-Черноземный областной (Воронеж).

14. Иваново-Вознесенский областной (Иваново-Вознесенск).

15. Северный краевой (Архангельск).

16. Западный областной (Смоленск).

17. ЦК КП(б) Украины (Харьков).

18. Киевский окружной (Киев).

19. Закавказский краевой (Тифлис).

20. ЦК КП(б) Белоруссии (Минск).

21. ЦК КП(б) Грузии (Тифлис).

22. ЦК КП(б) Армении (Эривань).

23. ЦК КП(б) Азербайджана (Баку, при Институте им. Шаумяна).

24. Средне-Азиатское бюро ЦК (Ташкент).

25. Якутский областной (Якутск).

26. Казахстан (Кзыл-Орда).

Верно: Воропаева

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 113. Д. 746. Л. 2, 15-16.

Подлинник и заверенная копия. Машинописный текст.

Подпись - автограф А.П. Смирнова.

№ 10

Из протокола № 30 (п. 8г) заседания Секретариата ЦК ВКП(б) от 1 января 1931 г. об утверждении Г.А. Тихомирнова заведующим ЕПА

9 декабря 1930 г.

Слушали:

8г. Просьба Института Ленина об утверждении заведующим Единым партархивом т. Тихомирнова Г.А. (т. Товстуха)

Постановили:

8г. Удовлетворить.