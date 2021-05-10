Лавров встретится в Баку с президентом Азербайджана

Министр иностранных дел Сергей Лавров встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе своего визита в Баку. Об этом проинформировали в российском МИД.

Как отметили на Смоленской площади, "10-11 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Баку с рабочим визитом, в рамках которого запланированы встреча с президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым и переговоры с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым".

"Российская сторона настроена на продолжение открытого и взаимоуважительного диалога по всему спектру развития отношений с Азербайджаном - в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере", - добавили в МИД.

Как ожидается, особое внимание будет уделено реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении относительно ситуации в Нагорном Карабахе.

По словам российских дипломатов, несмотря на пандемию коронавируса, российско-азербайджанский диалог оставался интенсивным в 2020 году, поддерживались контакты на разных уровнях, стороны обменивались визитами делегаций.