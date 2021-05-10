Новости

Выборы нового президента Израиля пройдут 2 июня 14:43
Модель обвинила Мэрилина Мэнсона в садизме, изнасилованиях и вампиризме 14:28
Заявка сборной России на Евро-2020 станет известна после сбора в Австрии 14:24
Общественный порядок в День Победы охраняли 18 тысяч росгвардейцев 14:21
Путин пригласил Жапарова в Россию 14:04
Путин и Алиев поздравили друг друга с Днем Победы 13:58
Дэйв Батиста объявил о возможном уходе из "Стражей Галактики" 13:58
Боррель оценил уровень отношений Евросоюза с Россией 13:40
Индекс Мосбиржи превысил 3700 пунктов 13:30
В Болгарии вновь пытаются демонтировать памятник Cоветской армии 13:28
Боррелю поручили подготовить проект первой военной концепции ЕС 13:27
Лавров встретится в Баку с президентом Азербайджана 12:58
Абрамченко сравнила Россию с Мексикой по уровню переработки отходов 12:29
В охваченной огнем Тюменской области ввели режим ЧС 12:28
Названо самое опасное время на столичных дорогах 12:22
Москвичей предупредили о наступлении "новой климатической эпохи" 12:01
Пропавший под Омском министр Мураховский вышел в деревню 11:49
В Узбекистане опровергли возможность размещения американских военных баз 11:25
МЧС направит беспилотники на поиски пропавшего под Омском министра 11:25
В Москве еще 1976 пациентов вылечились от коронавируса 11:13
Специалисты спрогнозировали новый мировой экономический кризис в 2025 году 11:08
Глава МИД Германии заявил о готовности Брюсселя вести диалог с Москвой 11:08
Кадыров возмутился действиями Израиля в Восточном Иерусалиме 11:00
Глава МИД Словакии призвал ЕС остановить "негативную спираль" в отношениях с РФ 10:52
Истребитель Су-57 за рубежом назвали "убийственно красивым" 10:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
10.05.2021 14:21
Рубрика: Происшествия

Общественный порядок в День Победы охраняли 18 тысяч росгвардейцев

Текст: Михаил Фалалеев

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что общественный порядок и безопасность праздничных мероприятий 9 мая обеспечивали более 18 тысяч солдат и офицеров войск национальной гвардии России.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
МВД: Празднование Дня Победы в России прошло без нарушений

Это - не только наблюдение за поведением прохожих, предотвращение провокаций экзальтированных граждан или, скажем, пьяных драк. Прежде всего, росгвардейцы стремились не допустить трагедий, гибели людей от рук террористов.

Для этого перед началом военных парадов и церемоний возложения цветов к мемориалам Славы в разных городах специалисты инженерно-досмотровых групп Росгвардии тщательно обследовали места проведения этих мероприятий.

И, разумеется, росгвардейцы постарались сделать так, чтобы празднующий Победу народ не пострадал при запусках собственных праздничных салютов и фейерверков. Людям подсказывали безопасные места и были готовы оказать первую помощь, если что-то пошло бы не так.

Происшествия Правосудие Охрана порядка День Победы

Главное сегодня

Пропавший под Омском министр Мураховский вышел в деревню
Глава МИД Германии заявил о готовности Брюсселя вести диалог с Москвой
За сутки в России подтверждено 8 475 случаев COVID-19 в 82 регионах
В Узбекистане опровергли возможность размещения американских военных баз
Французские военные подготовили второе коллективное обращение к властям
Впервые пойманы телефонные мошенники, изображавшие сотрудников банков
Приставам запретили арест домашних животных