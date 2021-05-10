Общественный порядок в День Победы охраняли 18 тысяч росгвардейцев

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что общественный порядок и безопасность праздничных мероприятий 9 мая обеспечивали более 18 тысяч солдат и офицеров войск национальной гвардии России.

Это - не только наблюдение за поведением прохожих, предотвращение провокаций экзальтированных граждан или, скажем, пьяных драк. Прежде всего, росгвардейцы стремились не допустить трагедий, гибели людей от рук террористов.

Для этого перед началом военных парадов и церемоний возложения цветов к мемориалам Славы в разных городах специалисты инженерно-досмотровых групп Росгвардии тщательно обследовали места проведения этих мероприятий.

И, разумеется, росгвардейцы постарались сделать так, чтобы празднующий Победу народ не пострадал при запусках собственных праздничных салютов и фейерверков. Людям подсказывали безопасные места и были готовы оказать первую помощь, если что-то пошло бы не так.