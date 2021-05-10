Парламент Армении снова провалил голосование по кандидатуре премьера

Парламент Армении во второй раз провалил голосование по кандидатуре премьер-министра, не поддержав избрание на этот пост и.о. главы правительства Никола Пашиняна. Как передает newsarmenia.am, теперь законодательный орган в соответствии с Конституцией будет распущен, будут объявлены внеочередные парламентские выборы.

Отмечается, что "против" кандидатуры Пашиняна высказался 1 депутат, 76 - воздержались, 1 выступил "за". Результат практически идентичен итогам голосования от 3 мая. Процесс "неизбрания" прошел в рамках существующих договоренностей по проведению 20 июня новых парламентских выборов.

Ради этого Пашинян 25 апреля и подал в отставку. До этого момента он продолжит исполнять обязанности премьер-министра. Впрочем, Национальное собрание нынешнего созыва также продолжит действовать в рамках своих полномочий до тех пор, пока не будет проведено первое заседание обновленного законодательного органа.

По конституции Армении, проведение внеочередных выборов возможно только в том случае, когда премьер подает в отставку и Национальное Собрание дважды не выбирает премьера. После этого парламент считается распущенным в силу права и происходят внеочередные парламентские выборы.