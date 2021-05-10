Путин пригласил Жапарова в Россию

Президенты России и Киргизии провели телефонный разговор. Владимир Путин подтвердил готовность Москвы содействовать стабилизации обстановки в киргизско-таджикистанском приграничье и пригласил Садыра Жапарова в Москву.

Лидеры тепло поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнули важность сохранения памяти о подвиге, сообщили в пресс-службе Кремля.

Вчера в Москве Путин провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а сегодня в разговоре с Жапаровым выразил поддержку достигнутым между Бишкеком и Душанбе договоренностям по урегулированию ситуации в киргизско-таджикистанском приграничье политико-дипломатическими средствами. Москва готова содействовать стабилизации обстановки, заверил он.

Российский лидер пригласил Жапарова посетить Россию с рабочим визитом, и киргизский президент приглашение принял.