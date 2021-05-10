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10.05.2021,  
09:57
Текст:  Антон Валагин

Новейшую артиллерию России показали на видео

На параде Победы в Нижнем Новгороде были представлены новейшие артиллерийские системы разработки местного ЦНИИ "Буревестник". Это первая их публичная демонстрация - артустановки еще не приняты на вооружение и проходят испытания. Видео репетиции парада появилось в Сети.

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
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В праздничной церемонии приняли участие 82-миллиметровый миномет 2Б24 на шасси мотовездехода РМ-500 с колесной формулой 6х4 и самоходный миномет того же калибра "Дрок" на базе броневика "Тайфун-ВДВ". Колесный бронеавтомобиль "Выстрел" на базе КамАЗ - машина редкая сама по себе, но здесь он предстал с дистанционно управляемым боевым модулем с 30-мм пушкой и автоматическим гранатометом.

Такой же модуль нес на себе еще один "Тайфун-ВДВ". Завершили процессию артсистемы большого калибра: 120-миллиметровая САУ "Флокс" на шасси "Урал", модернизированный самоходный миномет 2С12А и 152-миллиметровая артустановка "Мальва".

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