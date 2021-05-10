В Перми мужчину арестовали по подозрению в убийстве жены

В Перми Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в совершении убийства.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, 7 мая в Кировском районе Перми были обнаружены останки женщины. Сотрудники уголовного розыска провели поквартирный обход жилого сектора, находящегося рядом с местом преступления. Их внимание привлек хозяин квартиры в 5-этажном доме на улице Магистральная. Он очень сбивчиво объяснил оперативникам, что его жена ушла к подруге два дня назад и не вернулась.

Сотрудники уголовного розыска попросили номер телефона супруги и позвонили на него в присутствии хозяина квартиры. Звонок раздался из комнаты квартиры. В дальнейшем при осмотре жилища в ванной комнате полицейские обнаружили следы преступления.

В настоящее время мужчина арестован. Расследование уголовного дела продолжается.