На Мамаевом кургане показали видеоинсталляцию "Свет великой Победы"

В Волгограде прошли основные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. Сначала на Мамаевом кургане прошло возложение цветов и венков к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова и к малой братской могиле.

Затем центр торжеств переместился на площадь Павших Борцов, где прошел парад с привлечением исторической и современной военной техники. А вечером праздник вернулся на главную высоту.

На Мамаевом кургане прошел концерт "Бессмертные песни Великой страны". Под аккомпанемент Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ выступил солит Александр Коган.

После музыкальной части была мультимедийная видеоинсталляция "Свет великой Победы". Лазерное шоу также показывали накануне, повторят его и 10 мая в 21, 22 и 23 часа. Зрителей просят соблюдать социальную дистанцию.

Завершилась праздничная программа в Волгограда фейерверками на двух площадках: на Мамаевом кургане и на центральной набережной.