Российский государственный архив социально-политической истории отмечает вековой юбилей

Всякому прохожему на Большой Дмитровке бросается в глаза колоритное здание с изображениями сразу трех классиков марксизма-ленинизма. Маркс, Энгельс и Ленин тут на своих местах - именно с их именами связано появление на свет сто лет назад интереснейшего архива, известного сегодня как Российский государственный архив социально-политической истории.

По сценарию Рязанова

История у хорошо известного читателям "Родины" качественными документальными публикациями РГАСПИ непростая и пестрая. Даже столетие архива можно отсчитывать по-разному. Нынешняя круглая дата знаменует появление на свет 11 января 1921 года Института Карла Маркса и Фридриха Энгельса1. Его первый директор, будущий академик Давид Борисович Рязанов (1870-1938), стоял у самых истоков советского архивного дела. С июня 1918-го по декабрь 1920-го он руководил Главархивом, первым в отечественной истории вообще центральным органом управления архивами. Рязанов, бывший в эмиграции ученым секретарем у видного марксиста Карла Каутского, был блестящим эрудитом и неутомимым собирателем наследия марксистов и других радикальных мыслителей. В архив его института в 1920-е годы регулярно поступали уникальные рукописи из многих европейских стран, на которые большевики денег не жалели: слишком важна была репутация СССР как страны победившего марксизма.

Первый директор РГАСПИ, будущий академик Давид Борисович Рязанов.

Уже в 1931 году научная и политическая звезда Рязанова, жарко спорившего в свое время с Лениным и дружившего с опальным Троцким, закатилась, в 1938-м он стал жертвой репрессий. А накопленные им архивные коллекции репрессиям не подлежали - их ожидала весьма причудливая судьба. К концу 1920-х советское руководство решило объединить документальные ресурсы трех важных идеологических ведомств, и в 1929 году Секретариат ЦК партии постановил создать Единый (потом Центральный) партийный архив на основе хранилищ Института Карла Маркса и Фридриха Энгельса, Института Ленина и Истпарта[2]. Правда, доступность ЦПА для исследователей еще 60 лет, до конца перестройки, была крайне скромной по сравнению с богатейшими ресурсами архива, где заботливо накапливались документы центральных партийных органов и личные архивы советских вождей, а также внушительные фонды распущенного в 1943 году Коминтерна.

Выставка документов из фондов РГАСПИ.

Революция продолжается

Новая жизнь архива наступила в начале девяностых, когда в стране началась настоящая архивная революция и доступность многих прежде секретных документов стала правилом. Бывший ЦПА пережил два переименования (с 1992 года - РЦХИДНИ, Российский центр хранения и использования документов новейшей истории, с 1999-го - РГАСПИ). Но главное, конечно, не в смене вывесок и аббревиатур - за последние десятилетия архив превратился в крупный и очень важный исследовательский, публикаторский и просветительский центр. Своей ритмичной и масштабной работой РГАСПИ, руководимый ныне директором Петром Скороспеловым и научным руководителем Андреем Сорокиным, успешно разоблачает главный нынешний миф о российских архивах - дескать, архивная революция была, но быстро закончилась, после чего двери архивов благополучно закрылись, прямо как в объявлении в метро.

В читальном зале РГАСПИ.

На самом деле открытость архива и его обращенность к массовой аудитории постоянно меняются к лучшему. К традиционным журнальным и книжным публикациям в последние годы органично добавились масштабные проекты в интернет-пространстве. Любой желающий в любое время суток может теперь познакомиться с громадными массивами важнейших фондов РГАСПИ. Специальный сайт "Документы советской эпохи" предлагает более 330 тысяч электронных копий документов из фондов Политбюро ЦК (1919-1934) и фонда И.В. Сталина, а также около 242 тысяч электронных копий документов из фонда Государственного комитета обороны. Это очень хороший ресурс для просвещения скептиков, и поныне уверенных, что все важные документы того времени засекречены - у неподготовленного энтузиаста даже простое знакомство с оцифрованными копиями потребует долгих лет.

А ведь есть еще и настоящий шедевр оцифровки - часть архива Коминтерна, а это около 1,6 миллиона электронных копий документов. Это пилотный проект из будущего, когда вместо привычного читального зала историку достаточно будет зайти на надежный сайт и работать в свое удовольствие.

И, стало быть, архивная революция усилиями РГАСПИ неуклонно движется дальше. Изобретаются и новые ее формы: только что, в марте 2021-го, в Выставочном зале федеральных архивов открылась большая выставка "Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор". Одновременно с ней широкой публике стал доступен одноименный интернет-проект из тысячи архивных документов из различных архивов России и Беларуси, объемно представляющих эту непростую тему. Куратором выставки и проекта стал сотрудник РГАСПИ и постоянный автор нашего журнала Евгений Григорьев.

1. Более подробно о прошлом архива рассказывают работающая в выставочном зале РГАСПИ юбилейная историко-документальная выставка "Храним историю. К 100-летию создания Российского государственного архива социально-политической истории", а также интервью его руководителей: "Ко всем без исключения документам архива невозможно подходить, не испытывая волнения". Интервью П.П. Скороспелова и А.К. Сорокина к 100-летию РГАСПИ // Отечественные архивы. 2021. N 2. С. 78-87.

2. Документальную историю этого объединительного процесса см. на сайте "Родины" в публикации, подготовленной начальником отдела РГАСПИ Анной Кочетовой .

"Родина" сердечно поздравляет коллег из РГАСПИ со славным юбилеем!