В Афганистане при взрыве автобуса погибли 16 человек

Не менее 16 человек погибли в результате взрыва автобуса в южной афганской провинции Забуль. ЧП произошло в воскресенье вечером.

Об этом со ссылкой на МВД Афганистана и местные власти сообщил телеканал "1-ТВ". Отмечается, что еще 41 человек получил ранения, информации об их состоянии пока нет. По данным телеканала TOLOnews, пассажирский автобус наехал на бомбу, установленную на обочине дороги, пишет ТАСС.

Ранее 55 человек погибли, и 150 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля перед государственной школой для девочек в Кабуле. Большинство погибших и раненых - ученицы школы.