В Москве еще 1976 пациентов вылечились от коронавируса

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 1976 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1010 652.

Выявлено 2896 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1011 человек. В столице скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.