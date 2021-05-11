Бельгия снимет большинство ограничений в июне

Правительство Бельгии ослабит почти все свои ограничения с 9 июня, при условии, что кампания вакцинации будет продолжаться быстрыми темпами, а количество пациентов в отделении интенсивной терапии останется ниже 500.

Призывая бельгийцев пройти вакцинацию, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сказал, что чем больше людей будет вакцинировано, тем быстрее страна вернет себе свободу. По словам главы правительства, Брюссель намеревается снять все ограничения к 1 сентября. Бельгийцы с 9 июня смогут проводить время в ресторанах до 22 часов, а уже открытые террасы, где посетители с удовольствием заказывают знаменитое бельгийское пиво, будут функционировать до 23:30, уточняет Reuters. Также будут разрешены крупные мероприятия, такие как шоу, выставки и театры, в которых допускается не более 200 человек, а на улице - 400 человек. Свадьбы будут возможны в помещении с участием до 100 человек и до 200 человек на открытом воздухе.

Вновь откроются ярмарки, блошиные рынки, сауны, казино, боулинг, парки, фитнес-центры, тренажерные залы, спортивные тренировки и соревнования с улучшенными системами вентиляции, если они находятся в помещении. Бельгийцам будет разрешено работать из офисов один раз в неделю, остальные дни, как и прежде, они будут трудиться на удаленке. Маски и социальное дистанцирование по-прежнему потребуются для крупных мероприятий, в том числе на открытом воздухе.