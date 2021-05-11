Елизавета II представит программу правительства на ближайший год

Новую сессию работы британского парламента сегодня, 11 мая, откроет королева Елизавета II. В тронной речи она обозначит приоритеты правительства на ближайший год.

Королева упомянет о законопроектах, рассмотрение которых продолжится во время следующей сессии, в том числе о законопроекте о полиции, преступлениях, приговорах и судах, билле по окружающей среде и законопроекте о вооруженных силах, пишет РИА Новости.

Затем содержание тронной речи обсудит парламент. Законпроект о здравоохранении, как ожидается, внесет некоторые изменения в структуру Национальной службы здоровья. Будут внесены в парламент сразу несколько законов по защите животных: они запретят ввоз в страну охотничьих трофеев, экзотических животных для содержания в качестве домашних питомцев и наделят всех позвоночных животных "правом" на чувства.

Отметим, что тронная речь станет для королевы первым крупным официальным мероприятием с момента кончины ее мужа принца Филиппа, с которым она прожила в браке 75 лет.