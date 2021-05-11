На форуме ООН по вопросам коренных народов сеанс видеосвязи организовали прямо с таежного стойбища Степана Кечимова в Сургутском районе Югры. Проект "IT-Стойбище" запустили три года назад. За это время в самых отдаленных уголках округа установили 26 комплектов оборудования спутниковой связи. И 568 семей коренных народов, занимающихся таежным промыслом, получили доступ к интернету.