На форуме ООН по вопросам коренных народов сеанс видеосвязи организовали прямо с таежного стойбища Степана Кечимова в Сургутском районе Югры. Проект "IT-Стойбище" запустили три года назад. За это время в самых отдаленных уголках округа установили 26 комплектов оборудования спутниковой связи. И 568 семей коренных народов, занимающихся таежным промыслом, получили доступ к интернету.
Прогуляться среди легенд и с QR-кодами
Голосование проходит в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Продлится оно до 30 мая.
На платформе za.gorodsreda.ru и на сайте "Госуслуги" каждый россиянин от 14 лет может отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект. Те. что наберут больше голосов, попадут в план на 2022 год.
На голосование выставлено 6 тысяч объектов. Сотни из них - в Югре. У региона богатый опыт в этой сфере. Эталоном считается арт-парк "Этноград" в деревне Русскинской. Проект разработали по эскизам воспитанников детского лагеря. Основной темой стали легенды народов Севера. Парк сформировал не только комфортную, но и содержательную среду.
В Югре акцент делают на комплексное благоустройство. В этом году выбор у югорчан непростой. Все проекты интересные. В Советском предложена зона отдыха вблизи водоема на одной из основных улиц города. На ней планируют создать пешеходные и водные маршруты, детские и спортивные площадки, эко-тропы, зону с бесплатным Wi-Fi, стойки с QR-кодами.
А жителям Ханты-Мансийска предлагают очень необычный спортпарк с велодорожкой в 279 метров, зона детских игровых площадок, стадион, беговые дорожки, тренажеры, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Владимир Крупин, писатель:
- Конечно, тут и сомневаться не в чем: дело затеяно доброе, человеческое. Особенно для небольших городов, поселков. Как ни странно, а мусорная проблема в них не уменьшается, а увеличивается.
Вот и задача: превратить улицы и площади наши в такие чистые места, где было бы просто стыдно мусорить. Бросить окурок, упаковку чипсов, бутылку, палочку от мороженого. А если еще создать культурно-познавательные комплексы, то совсем хорошо. Объявлять конкурсы на самый чистый подъезд, на украшение, озеленение дворов, детские площадки.
И не надо обольщаться чистотой европейских улиц. Или японских. Их вроде как в пример нам ставят. И там, и там бывал я. Вот воскресный день - базар, ярмарка. С утра развернулась торговля, к вечеру свернулась. А сколько мусора осталось! Но тут же налетают дворники. И к утру все чисто. Такую роскошь не каждый бюджет города может себе позволить.
А культура быта населения вполне достижима. Тем более обязательным должно стать обращение к истории этого места на земле, как это делают югорчане. Краеведение, которому надо вернуть прежнее название - родиноведение, - великая сила. Оно воспитывает любовь к Родине, которая дала нам родителей, жизнь, язык, могилы предков. К земле, которая нас кормит, в которую и мы в свой черед ляжем. Как же можно плохо к ним относиться? Как?
Подготовил Андрей Полынский
Ювелиры научились продавать с блеском
Выход наших ювелиров на мировые рынки облегчает нацпроект "Международная кооперация и экспорт", в рамках которого работает Российский экспортный центр (РЭЦ). Он софинансирует и сопровождает участие в выставках, что очень помогает российским предприятиям на начальном этапе экспортной деятельности.
Благодаря помощи Центра поддержки экспорта Владимирской области изделия покровского ювелирного завода Pokrovsky Jewelry ("Золотые купола") сегодня представлены на digital-платформе Europages для продвижения услуг компаний и поиска партнеров по бизнесу в Европе и мире. "В нашем ассортименте - более двадцати тысяч моделей. И каждый месяц мы выпускаем новые коллекции. Кстати, больше всего иностранных покупателей впечатляют наши броши", - рассказала "РГ" руководитель отделения развития ювелирного завода Юлия Трофимова.
Далеко за пределами России известны мебель, предметы интерьера и аксессуары калининградской мануфактуры "Емельянов & сыновья", инкрустированные балтийским янтарем. Их охотно покупают в СНГ, Германии, США, ОАЭ, Гонконге, Турции. В прошлом году предприятие сумело нарастить экспортные поставки в два раза.
Нацпроект связан с развитием новых экспортных направлений. Китай, например, один из ключевых мировых потребителей продукции с янтарем. Однако попасть на китайские прилавки непросто - мешают и высокие пошлины, и факторы, связанные с правилами торговли. Поэтому без поддержки экспортерам не обойтись.
"Российский экспортный центр и Центр поддержки предпринимательства Калининградской области оказывают нам содействие в организации "экспортного окна", - говорит директор мануфактуры Илья Емельянов. - В размещении информации на электронных торговых площадках, в поиске агентов, которые будут представлять наши интересы в Китае. Это невероятно сложный процесс. И господдержка даст нам возможность качественно презентовать уникальный для китайского рынка продукт мануфактуры, найти потенциальных партнеров".
Четыре дорожки "Победы"
Это стало возможным благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Директор физкультурно-оздоровительного комплекса в Нерехте Сергей Андронов не скрывает радости: сейчас в 25-метровом бассейне с четырьмя дорожками занимаются 250 человек. Это и школьники из секции плавания, и любители аквафитнеса и аквааэробики, и просто желающие провести досуг с пользой для здоровья. Бассейн работает двенадцать часов в сутки.
Оборудован здесь и подъемник для инвалидов, есть специальные санузлы и пандусы, гидравлический спуск в бассейн. На строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса в Нерехте было выделено 109 миллионов рублей, в том числе больше 48 миллионов - из федерального бюджета.
Повезло и жителям воронежского села Ямное, где в рамках нацпроекта тоже открылся физкультурно-оздоровительный комплекс "Салют". Он станет центром развития дзюдо в Воронежской области. Кандидат в мастера спорта по дзюдо Иван Кочетов признался, что этот ФОК стал настоящим подарком для спортсменов. В "Салюте" два зала: универсальный - с разборными трибунами на 100 мест, и тренажерный. Есть игровая комната, тренерская, раздевалки с душевыми, медпункт, помещения для спортинвентаря.
Построили физкультурно-оздоровительный комплекс оперативно: работы начались в марте 2020 года, а через год там уже прошла первая тренировка. Потрачено 76 миллионов рублей, 42 из них вложили областные власти.
Спорткомплекс станет базовым для борцов спортшколы олимпийского резерва, а в Федерации дзюдо задумались о введении урока борьбы и в обычных школах Ямного. "Этот проект сейчас обсуждается совместно с федерацией и департаментом физической культуры и спорта. Таким образом будем выявлять будущих чемпионов", - рассказал директор "Салюта", мастер спорта по дзюдо Евгений Никишкин.
Вовлечь в спортивную жизнь собираются и единственный в селе детский сад - закон позволяет спортшколе заниматься с детьми от пяти лет. К сентябрю ФОК наберет четыре группы по 25 детишек и будет их готовить к большому спорту.
Тем временем в Воронежской области уже готовятся к сдаче новые спортивные объекты. К июлю планируется начать занятия на стадионе в райцентре Грибановка и в Центре спортивной гимнастики в Воронеже.
Ускорение сметаны
Почти в два раза только за полгода выросли производство и выручка у тех молочных компаний, которые уже участвуют в нацпроекте "Производительность труда". Одна из его главных целей - внедрять систему бережливого производства и добиваться роста производительности по 5 процентов в год.
На воронежском предприятии "Дон" каждая корова - рекордсменка, ежегодно приносит более 10 тонн молока. В 2020 году компанию подключили к нацпроекту. Эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) помогли оптимизировать технологические процессы и уменьшить простои.
"Удалось сократить время доения коров на 10 процентов, на 53 минуты в сутки, - рассказал руководитель проектов ФЦК Яков Шмарин. - Отклонения от графика случались из-за поломок молочной карусели. Мы ввели стандарт на ремонт и обслуживание, время простоев сократилось со 137 до 85 минут". Были и другие новшества.
В Самарской области на крупнейшем маслозаводе "Пестравский" на 15 процентов увеличили выработку пакетированного кефира. На пилотном потоке еще недавно были "пробки" из персонала и тележек с ящиками, вспоминают работники. Сотрудникам все это мешало. Сделали перестановку оборудования. Теперь все под рукой. Оптимизировали и рабочее место слесаря, ввели стандарты для других рабочих мест. Все эти изменения позволили снизить незавершенное производство более чем в три раза.
О результатах изменений в компании "А7 Агро - Оренбургский молочный комбинат" тоже убедительно говорят цифры: объем выручки здесь вырос на 89 процентов. "Если раньше этот показатель в среднем составлял 116 миллионов рублей в месяц, то теперь - 218 миллионов", - рассказал директор предприятия Степан Сироткин.
На участке по изготовлению сметаны удалось сократить производственный цикл более чем вдвое - с восьми до трех с половиной суток. При этом технология не менялась. Эксперты ФЦК предложили оптимизировать процесс маркировки.
Прежде дату изготовления и срок годности наносили под крышку тары, а поскольку стаканы имеют разный объем, то оборудование каждый раз приходилось калибровать. На это уходило много времени. Когда маркировку перенесли на нижнюю часть упаковки, каждый месяц удается экономить до 15 часов рабочего времени. А производство сметаны за полгода выросло на 92 процента.
Троллейбус ловит Wi-Fi
Ольге нравится система контроля за состоянием водителя, для этого есть специальный браслет. "Допустим, зевнула, и сразу диспетчер получает сигнал. Мне звонят, спрашивают: "Ольга Викторовна, у вас все хорошо? Как себя чувствуете?" Диспетчеры благодаря такой системе могут отслеживать наш режим труда и отдыха, а это очень важно для всех!" - признается Ольга Иванова.
Столица Прикамья стала первой в стране, куда новый общественный транспорт (42 автобуса марки ЛиАЗ-5292) поступил в прошлом году, и первой, куда он прибыл уже в 2021 году. Это стало возможным благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Все автобусы оснащены приборами видеонаблюдения и навигации, в том числе системой ГЛОНАСС. По словам пермских властей, полное обновление автобусного парка - одна из стратегических задач к юбилею Перми, который она отметит в 2023 году.
Благодаря нацпроекту обновляется общественный транспорт и в Красноярске. На городские линии в апреле вышли 18 из 24 поступивших в город суперсовременных троллейбусов. Главное их преимущество, безусловно, - автономный ход до 20 километров, отмечает замглавы департамента транспорта городской администрации Виталий Чеусов. Эту способность новинка вологодских производителей уже демонстрирует на магистральном маршруте N 6, соединившем берега Енисея.
Каждый троллейбус оборудован камерами видеонаблюдения, мониторами для информирования и USB-портами для зарядки гаджетов. В салоне, рассчитанном на 90 человек, действует бесплатный WI-FI. Как внутри, так и снаружи есть кнопки вызова экипажа для посадки и высадки. Принципиально важно также, что это низкопольные машины, оснащенные пандусами для удобства маломобильных граждан.
Благодаря участию Красноярска в нацпроекте "Безопасные и качественные дороги" муниципальное предприятие покупает экологичный электротранспорт по лизингу, выплачивая лишь 40 процентов первоначальной цены. Остальные 60 компенсирую из федерального бюджета. Всего в этом году автопарки регионов обновили 150 современными автобусами и троллейбусами.
Вас вызывает тайга
А пока в Костюшино к интернету подключаются, кто как умеет. А подчас и в складчину, как в местном Доме культуры. При этом качество соединения - хорошо, если на "троечку".
"Все, кому надо выходить в интернет, обзавелись Wi-Fi-роутерами с сим-картами сотового оператора, другого варианта у нас нет, - признается заведующая Костюшинским Домом культуры Тамара Панфилова. - Но наша деревня расположена в низине, связь нестабильна, интернет работает медленно, а иногда и совсем не грузит. Мечтаем о настоящем интернете".
Сотрудники Дома культуры (их всего двое) тоже за свой счет купили роутер и раз в месяц скидываются по 600 рублей. "Шагаем в ногу со временем, как же иначе... Вся информация идет через интернет", - объясняют работники культуры.
В Костюшине живут чуть больше двухсот человек. "Высокоскоростной интернет нашим жителям очень нужен. У них должны быть те же возможности, что и у жителей крупных населенных пунктов. Тогда и молодежь начнет на малой родине оставаться", - уверен глава Дмитриевского сельского поселения Юрий Андреев.
Интернет нужен и оленеводам, которые постоянно находятся в отрыве от цивилизации. Недавно на форуме ООН по вопросам коренных народов сеанс видеосвязи организовали прямо с таежного IT-стойбища Степана Кечимова в Сургутском районе Югры. Проект "IT-Стойбище" запустили в регионе три года назад и за это время в самых отдаленных уголках округа установили 26 комплектов оборудования спутниковой связи.
"Благодаря Wi-Fi в моем стойбище я общаюсь даже с мировым сообществом оленеводов, - рассказал президент общественной организации "Союз оленеводов Югры" Степан Кечимов. - Поэтому "цифра" нас отлично выручает".
А в прошлом году в Югре благодаря цифровизации удалось запустить еще один проект: "Стойбищная школа - сад". Без Wi-Fi ученикам пришлось бы перебираться в город на время пандемии. А тут, в тайге, отличная связь. Доступ к интернету облегчил жизнь коренным народам. Они получают удаленно госуслуги. Заранее записываются к врачу и на процедуры.
Этим летом благодаря нацпроекту "Цифровая экономика" еще три IT-стойбища планируют обустроить в Нефтеюганском районе Югры.