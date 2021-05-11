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11.05.2021 15:41
Рубрика: Digital

Какие темы обсудят на Российском интернет форуме

19-22 мая в Подмосковье пройдет 25-й Российский интернет форум (РИФ). Традиционно на форуме прозвучат самые свежие аналитические данные по Рунету, состоится диалог между отраслью и государством, сформируется отраслевая повестка. В этом году организаторы выделили несколько ключевых тем и форматов форума для того, чтобы сделать диалог максимально предметным и полным. Докладчики из крупнейших компаний, расскажут об управлении digital-продуктом, трендах таргетированной рекламы, ecom трендах, продуктовой разработке цифровых продуктов, digital-аудио, GR, data-решениях в martech-стратегиях и PR.

В этом году главная весенняя площадка для общения игроков Рунета, РИФ, отмечает юбилей - форуму исполняется 25 лет. В связи с празднованием знаменательной даты, организаторы не только увеличили срок проведения форума, но и расширили программу. РИФ станет не только масштабной дискуссионной площадкой, но и ярким фестивалем, который объединит в себе выставку, шоу, музыкальную программу, квесты и конкурсы для участников.

"Пять ключевых тем форума связаны с трендами этого года: персонализация, аудио-формат как new black, трансформация коммуникации с новым поколением и фантазии о будущем. Мы сделали больше тем фестивального формата, уменьшили количество повторяющегося контента. Именно поэтому вы не увидите традиционные темы РИФ, которые были с нами не первый год", - комментирует Вера Бородкина, программный директор РИФ 2021.

Подробности и условия участия на сайте.

Справка

Организатором РИФ 2021 выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Мероприятие проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ведущих игроков российской интернет-отрасли, представителей отраслей цифровой экономики и смежных отраслей.

"Российская газета" является информационным партнером форума.

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