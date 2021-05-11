На химзаводе в Японии прогремел взрыв

Не менее четырех человек пострадали при взрыве и пожаре на заводе в Японии. ЧП случилось этим утром на северо-востоке страны, передает NHK.

На кадрах, которые показал телеканал, видны клубы дыма, поднимающиеся над территорией завода в городе Иваки, что в префектуре Фукусима. Предприятие специализируется на производстве цинкового порошка, используемого в косметической промышленности, пишет РИА Новости.

На месте работают пожарные и сотрудники полиции, эвакуации населения находящихся в округе жилых домов в связи с возгоранием на заводе объявлено не было. Пострадавшие доставлены в больницу. Специалистам предстоит выяснить причины случившегося.