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11.05.2021,  
09:51
Текст:  Антон Валагин

Новый китайский стреляющий нож показали на видео

В Китае публично продемонстрировали усовершенствованный стреляющий нож QSB-11 для разведчиков и спецназа. Оружие в действии показало национальное телевидение КНР в репортаже с тренировки спецподразделения.

Фото: Минобороны РФ
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Характеристики нового ножа не разглашаются. До сих пор НОАК использовала стреляющий нож QSB-91, принятый на вооружение в 1991 году. В его рукояти имеются четыре нарезных ствола под патрон 7,62х17 мм. Его эффективная дальность не более 10 метров, при этом останавливающее воздействие минимально.

Ударно-спусковой механизм позволяет произвести четыре выстрела без перезарядки. При взводе курка ударник поворачивается на 90 градусов, становясь против очередного патрона. Есть у ножа и примитивный прицел. Помимо слабого патрона, к недостаткам QSB-91 относятся стволы, открытые даже когда нож находится в ножнах. В процессе использования оружия как ножа они могут забиться землей и мусором, что отрицательно скажется на боевых свойствах.

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