Песков рассказал о формате работы Путина после прививки

Президент увеличил публичную активность, но ограничения в связи с пандемией остаются, и им будут следовать при проведении мероприятий. Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос о том, будут ли отменяться карантинные меры для тех, кто встречается с Владимиром Путиным и изменит ли он формат мероприятий на очный в связи с тем, что у него появились хорошие антитела после прививки, Песков ответил, что "публичная активность президента растет, активизируется". "Но вместе с тем ограничения все равно остаются в силе, как и рекомендации эпидемиологов", - уточнил он. Им все будут следовать и при проведении международных мероприятий, и при организации мероприятий с большим количеством людей, сказал пресс-секретарь президента.

"С одной стороны активность будет возрастать и дальше, но с другой - пока действуют ограничения, они будут применяться в том объеме, в котором рекомендованы специалистами", - подчеркнул Песков. На уточняющий вопрос, с чем связаны рекомендации по поводу ограничений общения президента, если он привился и есть антитела, он ответил: "Они связаны с сохранением эпидемиологической опасности и продолжающейся пандемией".