Правда ли, что на загородном рынке дефицит домов

Покупатели загородной недвижимости столкнулись этой весной с проблемой: объявлений вроде бы много, а купить нечего. Объем предложений в целом по стране сократился за год на 16%. Особенно это заметно в столичном регионе. При этом загородный ажиотаж не утихает. Спрос по итогам I квартала вырос на 24%, что привело к сокращению ликвидных объектов и росту цен.

Ценный экземпляр

За год по стране цены выросли на 9%. Но этот показатель не отражает реальную картину. К примеру, в Ленинградской области стоимость загородной недвижимости взлетела на 38%, в среднем до 3,6 млн рублей за дом. В Подмосковье повышение цен составило 32% - в среднем 4,1 млн рублей за объект. А в Алтайском и Пермском краях, Воронежской, Нижегородской, Рязанской, Ульяновской и Челябинской областях стоимость загородной недвижимости упала, свидетельствуют данные "Авито"-Недвижимость.

Что не так с домами, которые выставлены на продажу? Во-первых, ликвидные объекты найти можно все дальше от крупных городов. Дома с хорошей транспортной доступностью - большая редкость.

Во-вторых, наибольшим спросом пользуются всесезонные дома, готовые для проживания, а основу предложения составляют дачи. Для примера: в Новой Москве они составляют 53,3% предложения, 26,9% - коттеджи, еще 19,5% - участки. В Московской области коттеджей и вовсе 9,7%, свидетельствуют данные ИНКОМ-Недвижимость. Это подтверждает и динамика цен. За год коттеджи и таунхаусы подорожали на 21% и 20% соответственно. А летние дачи только на 10%.

Покупатели ищут на вторичке современные дома со всеми коммуникациями площадью 150-200 кв. м на участках 10-12 соток. Или недорогие - до 1 млн рублей дома на 6 сотках, но тоже всесезонного проживания. А находят ветхие дома и строения под снос, а также недострой разной степени заброшенности.

Недостаток качественного и ликвидного предложения испытывает и первичный загородный рынок. Спросом пользуется готовое жилье или то, в котором уже можно начать делать ремонт. А такие предложения в дефиците. По данным Knight Frank, объем предложения на подмосковном элитном первичном рынке сократился на 20%. Новые проекты не выходили уже 3,5 года. "Нынешние показатели объема предложения навсегда останутся историческим минимумом", - считает директор департамента загородной недвижимости Knight Frank Олег Михайлик.

В поисках клада

Если хочется обзавестись загородным домом во что бы то ни стало, нужно готовиться к ряду особенностей этого сезона. Не рассчитывать на скидки весной. Подавляющее большинство владельцев недвижимости будут ждать клиента, который купит дом по завышенной цене. Если объект действительно понравился, но не устраивает цена, единственным вариантом является отсрочка покупки до осени.

Имеет смысл отправиться на место лично, поговорить с местными жителями, узнать, кто собирается продавать дома. Не все собственники пользуются сайтами объявлений. В некоторых деревнях большинство сделок совершается между соседями. Есть смысл рассмотреть покупку дома с недостроем. Это единственная категория, в которой можно рассчитывать на серьезный дисконт. Правда, следует внимательно изучить качество и состояние постройки, а также оценить проект дома. Имеет смысл рассмотреть дома в потенциально перспективных местах. К примеру, около строящихся магистралей.

Ничто пока не говорит о том, что спрос на загородную недвижимость в ближайшее время снизится. Расширение "семейной ипотеки" на загородные дома только увеличивает интерес покупателей к жилью в частном секторе. "Существует риск дальнейшего вымывания ликвидного предложения", - считает Анна Раджабова, директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум". И смысл откладывать покупку есть только в случае поиска дома на первичном рынке в коттеджном поселке. Эксперты ожидают, что застройщики отреагируют на запрос покупателей выводом новых объектов на рынок.