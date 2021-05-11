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11.05.2021 17:41

Ралли в цветах: "Ингосстрах Exclusive" приглашает москвичей на весеннюю гонку классических авто

16 мая 2021 года в Москве пройдет ралли классических автомобилей "Ингосстрах Exclusive Classic Day". Ежегодный праздник для москвичей и гостей столицы организован "Ингосстрах Exclusive" совместно с Ралли Клубом Классических Автомобилей (РККА).

Участие в гонке примут автомобили, серийно выпускавшиеся до 1979 года и соответствующие их оригинальной конструкции. В зачете "Ветеран" будут соревноваться ретро-автомобили до 1949 года выпуска, в зачете Old-timer - с 1950 по 1973 года выпуска, в зачет Young-timer - с 1974 по 1979 года. Гонка стартует от гостиницы "Метрополь" (Театральный пр., д.2) в 12:00 мск.

"В этом году ралли в шестой раз пройдет при поддержке премиального страхового бренда "Ингосстрах Exclusive" - приятно, что это мероприятие стало для нас традиционным. "Ингосстрах Exclusive Classic Day" - впечатляющая гонка и увлекательное событие, которое дарит яркие и незабываемые эмоции как зрителям, так и самим героям соревнований. Мы рады поддерживать участников, обеспечивая им надежную страховую защиту и гарантируя уверенность и спокойствие", - говорит начальник управления страхования VIP-клиентов компании "Ингосстрах" Ирина Пономарева.

Подать заявку на участие владельцы раритетных автомобилей могут на сайте РККА (classic-rally.ru) до 10 мая 2021 года. На сегодняшний день в зачете "Ветеран" уже зарегистрированы Mercedes-Benz 770, Chrysler Royal, Mercedes-Benz 500 К, TATRA 87, а в зачете Old-timer: Mercedes-Benz 300 S, Mercedes-Benz 190 DC, Mercedes-Benz 220 SEB, Lincoln Continental, Porsche 356, Fiat 124 Spider, Chevrolet Corvette, Ford Mustang Shelby GT500, ГАЗ 13 "Чайка", ГАЗ-М-21, "Москвич - 412" и многие другие.

В этом году для экипажей предусматривается Dress Code - "Москва. Цветут цветы". Участникам необходимо подобрать наряд с цветочным принтом в элементах одежды или цветочными акцентами в образе. Победители гонки будут награждены уикендом на двоих в курортном комплексе Forte Village Resort на острове Сардиния.

Все автомобили, участвующие в ралли, предварительно пройдут техническую инспекцию и проверку на соответствие требованиям ПДД. Все водители должны иметь полисы ОСАГО.

Кроме того, ценителям легендарных машин "Ингосстрах Exclusive" предлагает страховой продукт "Ретромобиль", призванный обеспечить надежную защиту и учитывающий все пожелания владельцев уникальных коллекционных автомобилей.

"Ингосстрах Exclusive" - направление деятельности ведущей страховой компании "Ингосстрах" в области страхования собственности высшего ценового сегмента. "Ингосстрах Exclusive" предоставляет особое качество обслуживания и индивидуальный подход к каждому клиенту.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

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