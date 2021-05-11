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11.05.2021 16:15
Рубрика: Общество

Под Орлом обнаружили более 800 артефактов Судбищенского сражения

Текст: Анна Скрипка (Орел)

На месте Судбищенского сражения в Орловской области обнаружили свыше 800 артефактов. Как сообщает РИА "Новости", число находок ученых Института археологии РАН только за время с начала мая выросло практически в четыре раза.

Фото: pixabay.com
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Научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН Олег Радюш рассказал, что первые находки были обнаружены 20 апреля во время тренировочного погружения участников клуба подводного дайвинга в реку Гоголь.

Теперь же результатом раскопок стали 400 стрел, свыше 50 пуль, множество разных металлических предметов и одно свинцовое ядро.

Напомним, что сражение при Судбищах произошло в июне 1555 года. Русские воины победили войско крымского хана Девлет Гирея, который после поражения направился в Крым. Таким образом, нашествие на Московское государство было остановлено.

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