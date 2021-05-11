Голикова: Самолет МЧС с медицинскими специалистами отправится в Казань

Самолет МЧС с медицинскими специалистами, необходимыми для помощи пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия в одной из казанских школ, вылетает в Татарстан из Жуковского в 13:40, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В республику отправляются девять специалистов-медиков, судебно-медицинские эксперты и психологи, работающие в таких ситуациях.

Республика, заверила зампред правительства на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина, обеспечена всем необходимым, но из Москвы готовы предоставить помощь.

"Любая помощь, любое содействие будут оказаны", - сказал Голикова. По ее словам, у пострадавших тяжелые огнестрельные ранения, поэтому нужны специалисты по ним. Именно они сейчас направляются в Казань.