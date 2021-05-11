Песков: Путин выслушал доклад Кравцова о работе в Казани

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о встречах в Казани с родителями учеников и учителями школы, где произошла стрельба.

"Кравцов доложил президенту о своей работе сегодня в Казани, о своих встречах с родителями школьников, а также с учителями школы", - сообщил информагентствам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Министерство подготовит рекомендации по итогам этой трагедии.

Ранее сегодня Кравцов заявил журналистам, что учителя и директор действовали самоотверженно. Министр подписал поручение об усилении безопасности школ.