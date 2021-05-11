Прокуратура проведет комплексную проверку после стрельбы в Казани

Прокуратура Татарстана начала масштабную проверку после нападения на школу в Казани.

Как сообщили в ведомстве, по поручению Генпрокуратуры РФ будет проверено обеспечение безопасности учеников и сотрудников образовательных организаций столицы РТ, организация охраны объектов и соблюдение пропускного режима.

Кроме того, как пояснил "РГ" старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, сотрудники надзорного ведомства дадут правовую оценку действиям администрации школы, а также законность выдачи лицензии на оружие 19-летнему молодому человеку, совершившему нападение.

- Предметом проверки станут и другие вопросы исполнения федерального законодательства. По итогам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - добавил представитель прокуратуры РТ.

Напомним, утром 11 мая в гимназию № 175 ворвался вооруженный молодой человек, открывший огонь по ученикам и сотрудникам учебного заведения. Жертвами трагедии стали девять человек: семь школьников и двое учителей. В больницы с огнестрельными ранениями и травмами были доставлены 18 детей разного возраста и трое взрослых. Шесть детей находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации.

По факту трагедии в СК РФ возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура, также в этот день отменены занятия во всех школах.