Новости

Видео: Дэвид Линч снял клип на песню Донована к его юбилею 18:05
Словакия остановила использование AstraZeneka 17:53
Прокуратура проведет комплексную проверку после стрельбы в Казани 17:45
Песков: Путин в постоянном контакте с правительством по ЧП в Казани 17:36
МИД РФ выслал румынского дипломата из России 17:25
Праздничный намаз на Ураза-байрам в мечетях Москвы пройдет без прихожан 17:20
Володин сообщил о поездках зарубежных депутатов за прививками в Россию 17:20
Болгария возобновила выдачу виз в 22 городах России 17:10
Вышел трейлер фэнтези с Алисией Викандер "Легенда о Зеленом рыцаре" 17:04
Буффон покинет "Ювентус" после окончания сезона 17:01
Володин объяснил необходимость денонсации ДОН 16:59
В Петербурге каскадер разбил машину при попытке сделать "мертвую петлю" 16:26
Москалькова призвала повысить возраст для владения оружием 16:21
Погибшей при стрельбе в школе Казани учительнице было 25 лет 16:19
Эксперты ВШЭ: В 79 процентах школ есть "тревожная кнопка" 16:17
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах 16:15
"ЕР" поддержит законопроект о денонсации Договора по открытому небу 16:14
"Спартак" договорился о расторжении контракта с Гулиевым 16:14
Двум депутатам Рады предъявлены обвинения в госизмене 16:12
В доме украинского политика Медведчука проходит обыск 16:01
В Курганской области пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом 15:58
Москвичи несут цветы и игрушки к представительству Татарстана 15:51
Стали известны характеристики нового шлема виртуальной реальности для PlayStation 15:48
США соболезнуют в связи с трагедией в Казани 15:45
Какие темы обсудят на Российском интернет форуме 15:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
11.05.2021 17:45
Рубрика: Происшествия

Прокуратура проведет комплексную проверку после стрельбы в Казани

Текст: Олег Корякин (Казань)

Прокуратура Татарстана начала масштабную проверку после нападения на школу в Казани.

Спецборт МЧС вылетел в Казань для эвакуации пострадавших при стрельбе

Как сообщили в ведомстве, по поручению Генпрокуратуры РФ будет проверено обеспечение безопасности учеников и сотрудников образовательных организаций столицы РТ, организация охраны объектов и соблюдение пропускного режима.

Кроме того, как пояснил "РГ" старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, сотрудники надзорного ведомства дадут правовую оценку действиям администрации школы, а также законность выдачи лицензии на оружие 19-летнему молодому человеку, совершившему нападение.

- Предметом проверки станут и другие вопросы исполнения федерального законодательства. По итогам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - добавил представитель прокуратуры РТ.

Напомним, утром 11 мая в гимназию № 175 ворвался вооруженный молодой человек, открывший огонь по ученикам и сотрудникам учебного заведения. Жертвами трагедии стали девять человек: семь школьников и двое учителей. В больницы с огнестрельными ранениями и травмами были доставлены 18 детей разного возраста и трое взрослых. Шесть детей находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации.

По факту трагедии в СК РФ возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура, также в этот день отменены занятия во всех школах.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Стрельба в школе Казани

Главное сегодня

Стрельба в школе Казани
Путин дал поручения по трагедии в Казани
МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет
Экономист оценил проект о "добровольном запрете" на кредиты
Словакия остановила использование AstraZeneka
Впервые пойманы телефонные мошенники, изображавшие сотрудников банков
Приставам запретили арест домашних животных