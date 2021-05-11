В Мордовии усилят меры безопасности после стрельбы в Казани

После стрельбы в казанской школе, при которой девять человек погибли и 18 пострадали, временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Здунов поручил сделать все для того, чтобы усилить меры по обеспечению безопасности детей на социальных объектах региона.

"По поручению Врио Главы Мордовии Артема Здунова 11 мая будет проведено совместное заседание социального блока правительства, органов внутренних дел и глав муниципальных образований, на котором примут решения по усилению действующих мер безопасности детей на объектах социальной направленности", - сообщили в пресс-службе главы Мордовии.

В перечень таких объектов входят школы, техникумы, колледжи, учреждения дополнительного образования, детсады и спортивные организации. Все учебные заведения республики будут проинспектированы на предмет соблюдения мер безопасности.

Между тем во вторник Здунов направил в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова телеграмму, в которой выразил соболезнование после событий 11 мая.

"Уважаемый Рустам Нургалиевич! Народ Мордовии вместе с Вами глубоко скорбит по поводу трагической гибели людей в школе г. Казань. Это наша общая тяжелая боль, горькая, невосполнимая утрата. Выражаем самое искреннее сочувствие и соболезнование родным и близким погибших", - говорится в ней.