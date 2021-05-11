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11.05.2021 19:47
Рубрика: Происшествия

В Мордовии усилят меры безопасности после стрельбы в Казани

Текст: Андрей Мельников

После стрельбы в казанской школе, при которой девять человек погибли и 18 пострадали, временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Здунов поручил сделать все для того, чтобы усилить меры по обеспечению безопасности детей на социальных объектах региона.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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"По поручению Врио Главы Мордовии Артема Здунова 11 мая будет проведено совместное заседание социального блока правительства, органов внутренних дел и глав муниципальных образований, на котором примут решения по усилению действующих мер безопасности детей на объектах социальной направленности", - сообщили в пресс-службе главы Мордовии.

В перечень таких объектов входят школы, техникумы, колледжи, учреждения дополнительного образования, детсады и спортивные организации. Все учебные заведения республики будут проинспектированы на предмет соблюдения мер безопасности.

Между тем во вторник Здунов направил в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова телеграмму, в которой выразил соболезнование после событий 11 мая.

"Уважаемый Рустам Нургалиевич! Народ Мордовии вместе с Вами глубоко скорбит по поводу трагической гибели людей в школе г. Казань. Это наша общая тяжелая боль, горькая, невосполнимая утрата. Выражаем самое искреннее сочувствие и соболезнование родным и близким погибших", - говорится в ней.

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