В школах Башкирии усилят меры безопасности после трагедии в Казани

Глава Башкирии Радий Хабиров после трагедии в казанской гимназии № 175 поручил усилить меры безопасности во всех школах Башкортостана и выразил соболезнования родным и близким погибших.

В телеграмме на имя президента Татарстана Рустама Минниханова говорится: "Весть о страшной трагедии острой болью отозвалась в сердцах всех жителей республики. Мы искренне скорбим вместе с братским народом Татарстана, переживаем за пострадавших. Готовы оказать любую необходимую помощь. Терпения, мужества и душевных сил родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".

Радий Хабиров также предложил оказать любую помощь пострадавшим при теракте в Казани, включая реабилитацию в санаториях Башкортостана.

Напомним, 11 мая в казанскую гимназию №175 ворвался с оружием 19-летний молодой человек. В результате погибли семь учеников и один учитель. В больницах с ранениями - 21 человек.

Между тем аналогичный случай произошел в 2018 году в стерлитамакской школе. Тогда 17-летний ученик коррекционного класса с ножом напал на своих одноклассников и учителя информатики. А когда ребята спрятались от него в подсобке, поджег класс.