В Уфе королеве шашек Тамаре Тансыккужиной вручили орден

11 мая глава РБ Радий Хабиров вручил семикратной чемпионке мира по международным шашкам Тамаре Тансыккужиной орден Дружбы народов. Спортсменка с 2002 года живет в Уфе.

Тренер чемпионки Юрий Черток получил Почетную грамоту Республики Башкортостан.

Спортсменка в ответном слове отметила, что республика многие годы поддерживает шашистов и их клуб, что дает возможность расти, развиваться и достигать новых высот. Юрий Черток также взял слово и предложил главе региона ежегодно проводить Международный турнир по шашкам на Кубок Башкортостана и открыть Республиканскую шашечную школу. По словам тренера, это позволит поддержать шашечный спорт республики на высоком уровне.

Глава региона поручил правительству проработать эти инициативы.