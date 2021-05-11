Житель Красноярского края поджег птицефабрику из-за увольнения

Полиция Емельяновского района установила личность человека, который поджег местную птицефабрику, сообщила пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

Преступление было совершено в конце апреля. О пожаре на проходной предприятия в правоохранительные органы заявил его директор.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к возгоранию причастен житель поселка Емельяново - бывший работник птицефабрики. Он задумал и осуществил поджог из мести за свое увольнение, полагают стражи порядка.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело об "умышленном уничтожении или повреждении имущества". Виновному грозит до пяти лет лишения свободы.