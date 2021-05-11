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11.05.2021,  
13:57
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Балтийский флот получил боевые машины пехоты БМП-3

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

В мотострелковый полк армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининграде, поступили новые боевые машины пехоты БМП-3.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, современная бронетехника поступила в рамках реализации программы перевооружения.

Новые БМП обладают высокой маневренностью, огневой мощью и хорошей бронезащитой. У них, в отличие от машин предыдущего поколения, новые ходовая часть, двигатель, система вооружения, гидромеханическая трансмиссия, значительно повышена защищенность экипажа.

Переднее расположение моторно-трансмиссионного отделения у БМП-3 заменено кормовым по танковой схеме. Таким образом улучшен обзор механика-водителя, обитаемость внутреннего объема, вес по длине машины распределен более выгодно.

Фото: Vitalykuzmin.net
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Универсальный характер вооружения позволяет БМП-3 вести борьбу с различными целями, включая воздушные. На ней установлены водометные движители, которые используются при форсировании водных преград. Военнослужащие начнут осваивать новую технику в начале летнего периода обучения.

Справка "РГ"

БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава подразделений, их огневой поддержки, уничтожения открыто расположенной и укрытой живой силы, противотанковых средств, танков, легкобронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей. Штатное вооружение - 100-мм орудие-пусковое устройство для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет ПКТ и система пуска дымовых гранат.

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