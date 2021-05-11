В Архангельске блогеров задержали за инсценировку похищения человека

В Архангельске полиция задержала компанию молодых людей, которые затащили одного из них в багажник машины и увезли. По их словам, это была инсценировка похищения человека с целью съемки видеоролика для социальной сети.

Как сообщили в УМВД региона, накануне свидетельница сообщила в полицию, что возле торгового центра на проспекте Ленинградском два человека несколько раз ударили по автомобилю Audi и запихнули в его багажник третьего, после чего уехали.

Ориентировку на эту машину получили все наряды полиции. Вскоре сотрудники ГИБДД задержали автомобиль возле увеселительного заведения на проспекте Обводный канал. Всех, кто в нем находился, включая человека из багажника, доставили в отдел полиции. Это молодые люди в возрасте от 17 до 32 лет.

Сейчас правоохранители проверяют, насколько правдивы слова задержанных о том, что они изобразили преступление ради лайков в соцсети. По итогам проверки полицейские решат, будут ли молодые люди привлечены к ответственности.