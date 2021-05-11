Гидрометцентр предупредил о заморозках на юге России 11 мая

Заморозки ожидают регионы юга Европейской части РФ 11 мая. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что такая ситуация продлится один день, поэтому, скорее всего, не скажется на состоянии озимых.

Он уточнил, что по восточной части антициклона полярные воздушные массы будут проникать далеко на юг, "поэтому в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах даже прогнозируются заморозки в ближайшие дни", пишет РИА Новости.

Вильфанд отметил, что необычная ситуация будет в степных и предгорных районах Крыма, в юго-восточных районах Краснодарского края. Температура ночью и утром 1-2 градуса мороза. Такая же температура в юго-западных районах Ставропольского края. "В Карачаево-Черкесии даже до -3 градусов", - отметил Вильфанд, подчеркнув, что это будет только 11 мая.

Уже 13 мая ночью в Краснодарском крае будет +8…+13 градусов, а днем до +23…+28 градусов. Скачок температур составит до 13 градусов.