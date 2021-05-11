Мэр Сочи пригласил на реабилитацию семьи пострадавших в школе Казани

В Сочи пригласили на реабилитацию семьи учеников и педагогов, пострадавших при стрельбе в гимназии в Казани.

"Мы готовы разделить с вами это страшное горе и протянуть руку помощи от сочинцев, - написал мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале. - Мы приглашаем на реабилитацию в Сочи семьи всех учеников и педагогов школы, подвергнувшихся страшной и бесчеловечной атаке, в любое удобное для них время".

Также глава города-курорта выразил соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы.

Напомним, 11 мая в школе № 175 во время вооруженного нападения девять человек погибли и более 20 пострадали.

Как ранее писала "РГ", с сегодняшнего дня во всех школах Кубани пройдет внеплановая проверка систем безопасности.