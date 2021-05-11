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11.05.2021 15:23
Рубрика: Власть

В школах Кубани усилят меры безопасности после трагедии в Казани

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

С сегодняшнего дня во всех школах Кубани пройдет внеплановая проверка систем безопасности, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Такое решение принято после произошедшей сегодня страшной трагедии в Казани. Напомним, в школе № 175 во время вооруженного нападения восемь человек - семь школьников и учительница - погибли, более 20 пострадали.

- С привлечением экспертов из силовых структур на базе министерства образования края будет создана рабочая группа, задача которой проанализировать все риски и предпринять необходимые меры для недопущения подобных трагедий, - рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава края выразил соболезнования жителям Татарстана в связи с трагедией в школе № 175:

"Это страшная трагедия, невозможно представить, что пришлось пережить детям, что сейчас испытывают родители. Мы шокированы печальными известиями, искренне сопереживаем и разделяем боль семей погибших. Не сомневаюсь, со своей стороны вы сделаете все необходимое для защиты и безопасности населения. Желаю вам и всем жителям Татарстана сил, сплоченности и единства в это трудное время", - говорится в телеграмме, которую губернатор Кубани направил президенту республики Рустаму Минниханову.

В ближайшее время в Краснодарском крае состоится заседание антитеррористической комиссии, в котором примут участие представители силовых структур, профильных ведомств администрации края и муниципальных образований.

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