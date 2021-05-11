Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с YouTube-канала RT

Роскомнадзор потребовал от компании Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала RT. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее американская компания заблокировала несколько материалов на YouTube-канале RT. Также ограничена возможность проведения прямых эфиров под предлогом распространения якобы недостоверной информации.

Ведомство отмечает, такие действия Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ. Роскомнадзор отмечает, что с начала 2020 года Роскомнадзор направил администрации видеохостинга 31 письмо, из них 8 с повторными требованиями о необходимости снятия ограничений в отношении российских СМИ и их материалов.