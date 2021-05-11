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11.05.2021 17:53
Рубрика: В мире

Словакия остановила использование AstraZeneka

Текст: Константин Волков

Минздрав Словакии остановил применение британско-шведской вакцины против коронавируса AstraZeneka. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Зузана Элиашова.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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По ее словам, остановка использования вакцины касается тех, кто только собирался получить первую дозу препарата. Тем же, кто ожидает второй дозы, укол будет сделан.

"Министерство здравоохранения в настоящий момент, рассматривает ряд альтернативных вариантов, ожидает окончательные экспертные заключения, и мы сообщим о новых вариантах вакцинации позже на этой неделе", - отметила Элиашова.

На прошлой неделе словацкий Государственный институт по контролю за наркотиками заявил, что возможна связь между применением AstraZeneka и образованием тромбов, которые привели к смерти вакцинированной 47-летней гражданки Словакии.

В мире Европа Словакия Вакцинация от коронавируса

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