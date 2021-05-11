Суд признал, что в 1971 г. солдаты застрелили девять мирных жителей Белфаста

Британские солдаты застрелили ни в чем не повинных жителей Северной Ирландии в 1971 году. Таковы выводы расследования, которое возобновилось спустя полвека. По данным расследования, проведенного судьей Сиобан Киган, британские солдаты необоснованно стреляли или применяли непропорциональную силу, в результате убив девять невинных людей в ходе инцидента в Белфасте в 1971 году. Он вызвал всплеск насилия во время "дней беспорядков" в Северной Ирландии.

Католический священник и мать восьмерых детей, которые подавали солдатский чай во время "беспорядков", были среди жертв этой драмы, которую министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени назвал во вторник "одним из самых трагических дней" трех десятилетий кровопролития в Северной Ирландии. Судья Киган представила свои выводы под аплодисменты семей погибших вскоре после того, как британское правительство объявило о введении законодательства, обеспечивающего большую защиту бывших солдат, служивших в Северной Ирландии. Этим планам активно противостоят в Дублине и в Белфасте, отмечает Reuters. "Все погибшие были полностью невиновны в совершении каких-либо правонарушений в тот день, о котором идет речь", - заключил Киган, коронер по этому громкому делу.

Расстрел мирных граждан в районе Баллимёрфи в Белфасте, обширном жилом массиве католиков, выступавших против британского правления, произошел через несколько дней после введения, без суда и следствия, процедуры интернирования подозреваемых боевиков, вызвавших беспорядки на улицах. В ходе расследования выяснилось, что отец Хью Муллан, 38-летний погибший священник, помогал раненому и размахивал белым платком, прежде чем получил два выстрела в спину. "Наш брат был убит британской армией, а затем они солгали об этом, чтобы скрыть свою несправедливость, - заявил на пресс-конференции брат Муллана Пэтси. - Спустя 50 лет правда, которую мы всегда знали, наконец-то была сказана".

До настоящего времени не было достаточно доказательств, чтобы сказать, несет ли армия ответственность за смерть одной из жертв, Джона Джеймса МакКерра, в которого стреляли без разбора, когда он шел на работу. Однако судья Киган счел "шокирующим обстоятельством" то, что местная прокуратура не провела надлежащего расследования убийства. Также остаются без ответа вопросы о личности солдат, которые застрелили многих жертв, добавил судья. Никто не был обвинен или осужден в связи с каким-либо из убийств. Расследование представляло собой установление фактов, а не уголовный процесс, отметил коронер.

Около 3600 человек были убиты в ходе конфронтации между ирландскими националистическими боевиками, пробританскими "лоялистскими" военизированными формированиями и британской армией, которая в значительной степени прекратилась после заключения мирного соглашения в 1998 году.