У 1,1 млн Honda Accord может проявиться аномалия рулевого управления

Национальное управление безопасностью движения на трассах NHTSA после получения 107 жалоб на неуправляемость, проявляющуюся внезапно, у Honda Accord начала проверку 1.1 миллиона автомобилей.

В Управлении сообщили, что рулевая аномалия в основном может проявиться у Honda Accord, выпущенных в период с 2013 по 2015 годы. Проблема в том, что при обычных условиях вождения автомобиль изменяет траекторию движения без участия со стороны водителя. NHTSA известно о двух инцидентах, в ходе которых водители неуправляемого Honda Accord получили травмы.

О первом случае рулевой аномалии стало известно в октябре 2020 года - NHTSA получило первый запрос от владельца Honda Accord 2013 года с просьбой начать расследование.

В Honda от комментариев воздерживаются.

Напомним, что Honda Accord указанных годов выпуска официально продавался и в России. Наше представительство марки пока тоже никак не отреагировало на сообщения о рулевых аномалиях.

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