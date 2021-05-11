В Евросоюзе запретят платежи наличными свыше 10 тысяч евро

Еврокомиссия планирует окончательно запретить наличные платежи на сумму более 10 тысяч евро в рамках борьбы с отмыванием денег. В Германии для оплаты товаров и услуг свыше 10 тысяч евро необходимо подтвердить личность. В Австрии в настоящее время нет верхних пределов. Но сумма для приобретения золота ограничена 9 999 евро, пишет газета Sueddeutche Zeitung.

Новое правило должно стать частью пакета законодательных предложений по борьбе с отмыванием денег, заявила еврокомиссар по финансовым рынкам Мейрид Макгиннесс. "Носить столько денег в карманах довольно тяжело. В основном люди этого не делают", - отметила она.

По словам Макгиннесс, при поддержке государств-членов предполагается создать орган ЕС с большими полномочиями по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ведомство будет непосредственно контролировать политику некоторых крупных банков по борьбе с отмыванием денег

Наряду с Германией, Испанией, Португалией, Мальтой, Грецией, Кипром и Италией Австрия является одной из "перегруженных наличностью" стран Европы, комментирует Австрийский национальный банк. Доля наличных денег составляет 79% по количеству операций и 58% по их объему. Это по-прежнему значительно выше, чем в среднем по еврозоне - 73% и 48% соответственно.

По оценкам Европола, организованная преступность получает прибыль в размере 140 миллиардов евро в год на территории ЕС. Только один процент активов, полученных от преступной деятельности, отслеживается и конфискуется следователями. Именно в этом направлении ЕС теперь хочет оказать большее давление.