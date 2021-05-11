В Госдуме предложили запретить юристам проносить телефоны в колонии

"В целях исключения случаев проноса адвокатами и иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, на территорию исправительного учреждения технических средств связи, а также технических средств (устройств), позволяющих осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись, законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в ст. 89 и 158 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.

При этом предлагается уточнить право юристов "проносить копировально-множительную технику и фотоаппаратуру для снятия копий с материалов личного дела осужденного" и компьютеры. Они смогут пользоваться этой техникой "только в отсутствие осужденного в отдельном помещении, определенном администрацией исправительного учреждения".

Один из авторов законопроекта, депутат Анатолий Выборный, в беседе с "Коммерсантом" назвал одной из целей поправок борьбу с телефонным мошенничеством, которое часто совершается через нелегальные тюремные колл-центры.

Этим же документом устанавливается право нотариуса на встречу с осужденным наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания. Эта норма необходима для сохранения тайны совершения нотариальных действий, указывают авторы.