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В Москве обокрали звезду "Перевала Дятлова" и Happy End Лену Тронину

Новости
    11.05.2021, 13:35
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Российская актриса Лена Тронина стала жертвой воров - тридцатилетняя женщина лишилась свежекупленной косметики на сумму в двадцать тысяч рублей. Как уточнено каналом РЕН ТВ, инцидент имел место в одном из столичных кафе - в торговом комплексе на улице Земляной Вал.

Фото: Стоян Васев/ТАСС
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Звезда шоу "Перевал Дятлова" и Happy End приобрела "крем для загара и лица, помады, а также очиститель для лица" и далее доверчиво оставила пакет с покупками у барной стойки без присмотра. Чем и воспользовался злоумышленник.

Расстроенная ущербом Лена немедленно обратилась в правоохранительные органы.

Тронина родилась в 1990 году в Алма-Ате. Четыре года прожила в Китае, где работала поваром, "в совершенстве овладев языком". Училась на факультете международной торговли и экономики в одном из европейских университетов, который бросила, решив стать актрисой.

Экранный дебют - 2010 год, в казахско-турецкой картине "Астана - любовь моя".

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