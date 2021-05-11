В Москве обокрали звезду "Перевала Дятлова" и Happy End Лену Тронину

Российская актриса Лена Тронина стала жертвой воров - тридцатилетняя женщина лишилась свежекупленной косметики на сумму в двадцать тысяч рублей. Как уточнено каналом РЕН ТВ, инцидент имел место в одном из столичных кафе - в торговом комплексе на улице Земляной Вал.

Звезда шоу "Перевал Дятлова" и Happy End приобрела "крем для загара и лица, помады, а также очиститель для лица" и далее доверчиво оставила пакет с покупками у барной стойки без присмотра. Чем и воспользовался злоумышленник.

Расстроенная ущербом Лена немедленно обратилась в правоохранительные органы.

Тронина родилась в 1990 году в Алма-Ате. Четыре года прожила в Китае, где работала поваром, "в совершенстве овладев языком". Училась на факультете международной торговли и экономики в одном из европейских университетов, который бросила, решив стать актрисой.

Экранный дебют - 2010 год, в казахско-турецкой картине "Астана - любовь моя".