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Видео: Дэвид Линч снял клип на песню Донована к его юбилею

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    11.05.2021, 18:05
Текст:   Шамиль Керашев
Фото: youtube.com/ DonovanVEVO Фото: youtube.com/ DonovanVEVO
Фото: youtube.com/ DonovanVEVO

Это снова происходит: великий Дэвид Линч вдруг вспомнил, что иногда снимает музыкальные клипы, и снял таковой для своего давнего приятеля, ветерана психоделик-фолка Донована Филипса Литча, более известного просто как Донован. Накануне ему исполнилось 75 лет - и всем бы, конечно, получать такие подарки.

Фото: youtube.com/ Till Lindemann
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Видео, прямо скажем, не поражает замысловатостью, хотя в определённом гипнотическом эффекте ему не откажешь. Музыкант сидит на стуле, играет на гитаре и поёт, в то время как чёрный фон у него за спиной постепенно преображается в звёздное небо. Сама песня I Am The Shaman, кстати, не новая. Она вышла на альбоме Донована Ritual Groove более десяти лет назад.

Что характерно, есть у ролика не только эстетическая, но и этическая цель. Финальные титры сообщают, что Донован собирает пожертвования для уроков трансцендентальной медитации. Которую, напомним, практикует и активно пропагандирует сам Линч.

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