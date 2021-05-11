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11.05.2021,  
12:26
Текст:  Михаил Русин

Видео: снайперская винтовка взорвалась в руках у стрелка

В Интернете появилось видео неудачного выстрела из крупнокалиберной однозарядной снайперской винтовки Serbu RN-150.

Оружие буквально разорвалось на части в руках у стрелка - ведущего YouTube-канала Kentucky Ballistics. Разлетевшиеся фрагменты винтовки нанесли ему серьезные ранения и травмы.

Фото: FN Herstal / YouTube
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Как отмечает журнал "Калашников", при выстреле из этой 12,7-мм винтовки, снаряженной патроном с подкалиберной бронебойной пулей, с оружия сорвало затвор, который навинчивается на казенную часть ствола. Он сломал стрелку нос и лицевую кость. От более серьезных повреждений блогера уберегли защитные очки.

Кроме того, приклад сломал стрелку руку, а осколки попали ему в голову и шею. Один из них повредил яремную вену и легкое. Пострадавший блогер считает, что винтовка могла взорваться из-за боеприпаса с увеличенной навеской пороха. Но также не исключена детонация порохового заряда из-за недостаточной навески пороха.

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Фото: YouTube
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